Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este sábado, 13 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 7427 (El Peine).

 1°7427 11°4340 
 8661  12°9499
 3°9052  13°7706 
 5536  14°8009 
 2021  15°8913 
 6°8531  16°0421
 5539  17°8651 
 7382  18°1745 
 2158  19°4824 
 10°6435 20°8548 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.