En esta noticia
Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este sábado, 13 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 7427 (El Peine).
|1°
|7427
|11°
|4340
|2°
|8661
|12°
|9499
|3°
|9052
|13°
|7706
|4°
|5536
|14°
|8009
|5°
|2021
|15°
|8913
|6°
|8531
|16°
|0421
|7°
|5539
|17°
|8651
|8°
|7382
|18°
|1745
|9°
|2158
|19°
|4824
|10°
|6435
|20°
|8548
¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?
No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.
¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?
El importe del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.