Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este sábado, 13 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 7427 (El Peine).

1° 7427 11° 4340 2° 8661 12° 9499 3° 9052 13° 7706 4° 5536 14° 8009 5° 2021 15° 8913 6° 8531 16° 0421 7° 5539 17° 8651 8° 7382 18° 1745 9° 2158 19° 4824 10° 6435 20° 8548

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.