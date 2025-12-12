VALO superó con éxito su examen en el mercado. El banco adjudicó la totalidad de las 150 millones de acciones ofrecidas, con una sobresuscripción del 42% y un precio definitivo de $ 470 por cada nuevo papel.

Desde la entidad, celebraron los resultados y consideraron que los inversores convalidaron el nuevo modelo de negocio con el que buscan convertirse en un banco corporativo integral y diversificar su perfil centrado tradicionalmente en los servicios de Fideicomisos y Custodia.

Con el dinero levantado, ampliará su cartera activa mediante el financiamiento del capital de trabajo y el Capex de sus clientes, al tiempo que aumentará el fondeo para su área de Sales & Trading.

La demanda presentó un perfil diversificado con participación relevante de fondos comunes de inversión (31,5%), inversores institucionales (19,8% en total con un 14,3% suscripto por el Fondo General de Sustentabilidad de ANSES), y flujo minorista (9,5%).

La emisión contó, además, con un fuerte apoyo de los accionistas existentes que ejercieron su derecho de preferencia (40%).

Tras la colocación, Ronaldo “Kony” Strazzolini, adscripto al directorio, afirmó: “Este resultado no solo es un nuevo voto de confianza en el trabajo de transformación del banco que comenzó tras la fusión con Columbus sino también una apuesta del mercado por la estrategia de crecimiento que nos propusimos”.

Desde la compañía también resaltaron que esta emisión se suma a las dos colocaciones de Obligaciones Negociables realizadas durante 2025, lo que confirma un interés sostenido de los inversores por VALO y su plan de expansión.