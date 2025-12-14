En esta noticia
El dólar blue hoy domingo 14 de diciembre y se ofrece a $ 1425 para la compra y $ 1445 para la venta. De esta forma, el paralelo se ubica $ 10 por encima del valor con el que cerró noviembre ($ 1435).
Por su parte, el dólar oficial hoy domingo 14 de diciembre sube 5 pesos y cotiza a $ 1415 para la compra y $ 1465 para la venta en las pantallas del Banco Nación.
Si bien la divisa cerró la semana con una suba, en lo que va del mes se sitúa $ 10 por debajo del valor en el que cerró noviembre ($ 1475).
En tanto, el dólar mayorista se encuentra en $ 1412,20 para la compra y $ 1462,10 para la venta, por debajo del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1517,01.
Por su parte, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, quedó en $ 1904,50 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.
De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-1,36%). El paralelo cotiza $ 215 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).
El Banco Central (BCRA) no intervino este domingo en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).
De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 41.902 millones.
El dólar blue hoy domingo 14 de diciembre cotiza a $ 1425 para la compra y $ 1445 para la venta.
|Cotización
|Compra
|Venta
|Dólar BNA
|$ 1415
|$ 1465
|Dólar Blue
|$ 1425
|$ 1445
|Dólar Mayorista
|$ 1407,20
|$ 1457,10
|Dólar MEP
|$ 1475
|$ 1475,60
|Dólar CCL
|$ 1508,30
|$ 1510,90
El dólar CCL o dólar cable hoy domingo 14 de diciembre se consigue a $ 1508,30 para la compra y $ 1510,90 para la venta.
El dólar MEP hoy domingo 14 de diciembre se ubica a $ 1475 para la compra y $ 1475,60 para la venta.
El dólar oficial hoy domingo 14 de diciembre opera a $ 1465.
|Entidades
|Compra
|Venta
|BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
|1.415,000
|1.465,000
|BANCO DE LA NACION ARGENTINA
|1.410,000
|1.460,000
|INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
|1.395,000
|1.450,000
|BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
|1.410,000
|1.460,000
|BANCO SUPERVIELLE S.A.
|1.420,000
|1.460,000
|BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
|1.400,000
|1.460,000
|BANCO PATAGONIA S.A.
|1.415,000
|1.465,000
|BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
|1.410,000
|1.460,000
|BRUBANK S.A.U.
|1.405,000
|1.465,000
|BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
|1.415,000
|1.465,000
|BANCO MACRO S.A.
|1.410,000
|1.470,000
|BANCO PIANO S.A.
|1.410,000
|1.460,000
|BANCO DE COMERCIO S.A.
|1.400,000
|1.450,000
Tras el dato de inflación, cuál es el plazo fijo que pasó a rendir mejor que el tradicional
El 2,5% de inflación de noviembre reaviva el interés por los plazos fijos UVA, que son atados a la inflación, pero a 90 días, ya que pasaron a rendir más que un tradicional, que no superan el 2% mensual, con el Nación pagando 22,5% anual, mientras en Santander, BBVA y Galicia rinden 21%.