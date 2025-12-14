Este sábado, 13 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 4187 - Piojos

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 13 de diciembre

1° 4187 11° 8487 2° 6381 12° 0437 3° 6846 13° 6527 4° 3132 14° 7918 5° 7671 15° 8664 6° 9753 16° 3157 7° 1006 17° 6447 8° 2498 18° 4187 9° 7307 19° 3474 10° 4711 20° 1007

¿Qué significa soñar con Piojos?

Soñar con piojos puede simbolizar preocupaciones o problemas que están afectando tu vida diaria. Estos insectos suelen asociarse con la incomodidad y la irritación, lo que puede reflejar situaciones o personas que te están causando estrés.

Además, los piojos en los sueños pueden representar sentimientos de vulnerabilidad o falta de control. Este tipo de sueño puede ser una señal para que examines tus relaciones y te deshagas de lo que te resulta tóxico.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.