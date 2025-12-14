Este sábado, 13 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 4187 - Piojos
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 13 de diciembre
|1°
|4187
|11°
|8487
|2°
|6381
|12°
|0437
|3°
|6846
|13°
|6527
|4°
|3132
|14°
|7918
|5°
|7671
|15°
|8664
|6°
|9753
|16°
|3157
|7°
|1006
|17°
|6447
|8°
|2498
|18°
|4187
|9°
|7307
|19°
|3474
|10°
|4711
|20°
|1007
¿Qué significa soñar con Piojos?
Soñar con piojos puede simbolizar preocupaciones o problemas que están afectando tu vida diaria. Estos insectos suelen asociarse con la incomodidad y la irritación, lo que puede reflejar situaciones o personas que te están causando estrés.
Además, los piojos en los sueños pueden representar sentimientos de vulnerabilidad o falta de control. Este tipo de sueño puede ser una señal para que examines tus relaciones y te deshagas de lo que te resulta tóxico.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.