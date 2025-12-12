El último borrador que circula de la reforma laboral mientras se aguarda por el documento final, que todavía se encuentra en redacción, plantea cambios en el impuesto a las Ganancias que incluye alquileres, autos y rentas financieras.

El texto que circuló desde el jueves por la noche contempla muchas modificaciones a los contratos de trabajo y crea un Régimen de Incentivo para inversiones medianas (RIMI), pero también plantea modificaciones para las más de 1 millón de personas que pagan Ganancias.

Escuchá el capítulo acá