La Ciudad de Buenos Aires analiza poner en marcha una obra en la autopista más congestionada de la capital para terminar con aliviar el tráfico: la construcción de un monorriel sobre la avenida General Paz.

Según explicó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, el proyecto busca aprovechar la infraestructura existente en la General Paz e incorporar vías alternativas para reducir la congestión del principal anillo vial del distrito.

En diálogo con el stream Economía de Quincho, el mandatario local reveló además que la idea fue presentada a inversores privados durante la gira oficial en Dubái, Abu Dabi y Shanghái, junto con el ministro de Infraestructura Pablo Bereciartúa.

“Ya que tenemos el impacto físico de la autopista, la idea es hacer ahí arriba un monorriel y estacionamientos abajo que le permitan a la gente llegar en auto, tomar el monorriel y luego utilizar otro tipo de transporte público”, detalló.

Qué es un monorriel y en qué país se aplica

El monorriel es un sistema de transporte que utiliza una sola viga o raíl por encima de los corredores viales tradicionales para que circulen los vehículos.

Son impulsados por motores eléctricos y su construcción elevada no interfiere con el tráfico vehicular, lo que permite reducir la necesidad de grandes obras.

Se implementan con frecuencia en grandes ciudades -como Tokio y Dubái-, aeropuertos y parques temáticos. El sistema de monorriel más largo y concurrido del mundo es el de Chongqing Rail Transit, en China. En Latinoamérica, la línea de monorriel más larga y concurrida es la Línea 15 del Metro de San Pablo.

¿Chau Premetro? El famoso medio de transporte que podría reemplazarlo

Por otro lado, Macri adelantó que evalúa reemplazar el Premetro por colectivos eléctricos o Trambuses que aumenten la frecuencia y mejoren la eficiencia del transporte público de la zona sur.

Argumentó que el Premetro actualmente circula con una frecuencia de “entre 10 y 12 minutos y que, además, es un trencito muy chico”.

“En la traza del Premetro es mucho más fácil poner hoy un colectivo eléctrico, un Trambús. El Premetro es un trencito muy chico, lleva muy poca gente. La traza ya la tenemos construida”, explicó el mandatario porteño.