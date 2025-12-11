Murió la Ley de Alquileres: el propietario puede desalojar al inquilino de la vivienda sin incumplir el contrato gracias a esta cláusula

Tras la derogación de la Ley de Alquileres, todos estos inquilinos pasarán a pagar un monto adicional en sus contratos de acuerdo a la nueva actualización pactada en los contratos. ¿Cómo calcular el aumento del alquiler y en qué casos aplica?

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer el dato de inflación de noviembre. Este porcentaje es fundamental para determinar la próxima suba que los propietarios aplicarán sobre los contratos de alquiler.

Aumento de alquileres en enero 2026

El organismo reveló este jueves el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, el cual fue de 2,5%. De esta forma, durante el año se acumuló una variación de 31,4%.

Estos porcentajes son determinantes para definir el aumento de los alquileres que basen su actualización en el IPC y que hayan cumplido el tiempo establecido para una nueva suba.

Alquileres en septiembre de 2025.

Los inquilinos tendrán que sumar los índices de acuerdo al plazo pactado en su contrato: es decir, la inflación acumulada de los últimos tres, cuatro o seis meses.

Cómo calcular el aumento de alquiler por IPC

Los nuevos contratos anclados a la inflación suelen tener una actualización trimestral o cuatrimestral. En estos casos, a los propietarios que les corresponda actualizar sus contratos deberán sumar los porcentajes de IPC del período acordado y, ese acumulado, les dará el total de incremento que deberán abonar.

Por ejemplo:

Un contrato que se inició en julio de este año a un costo de $ 300.000, con una actualización trimestral basándose en el IPC, pasará a pagar un total de $ 317.905.

Aumento de alquileres por ICL

El Índice de Contratos de Locación logró mantener una tendencia decreciente a partir de septiembre de 2024. De esta manera, los aumentos aplicados a este tipo de contratos fueron más moderados.

Como en la actualidad los contratos se pactan con libertad contractual, hay acuerdos que pueden seguir cerrándose con ajustes por ICL, pero ya no está la obligación de ajuste anual, como decía la ley anterior.

Quienes en diciembre deban tener un aumento -con incrementos cada tres meses- por este índice, tendrán un alza del 6,01%.