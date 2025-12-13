Es uno de los más destacados economistas mexicanos. Estudio con el premio Nobel Gary Becker. Se define a sí mismo como “economista, con una fuerte vocación por la economía empírica y la teoría del capital humano”.

Es docente del Departamento de Economía Kenneth C. Griffin de la Universidad de Chicago. “El hilo conductor de mi trayectoria profesional ha sido el uso de grandes bases de datos para poner a prueba teorías económicas del comportamiento”, afirma.

En este episodio de Shot Financiero explica la importancia del comportamiento humano en la actividad económica. Además, cuenta que corrió 13 veces la Maratón de Chicago, aunque sostiene que es conveniente evitar el entrenamiento excesivamente duro para afrontarla, y explica por qué.

De manera curiosa, también recomienda a los jóvenes estudiantes “leer a economistas muertos”, una idea que justifica a lo largo de la entrevista.