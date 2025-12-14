En esta noticia
En este sábado, 13 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 8115 - Niña Bonita
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 13 de diciembre
|1°
|8115
|11°
|6265
|2°
|9226
|12°
|1533
|3°
|8437
|13°
|5287
|4°
|8937
|14°
|4516
|5°
|5273
|15°
|6861
|6°
|7243
|16°
|8560
|7°
|4922
|17°
|9908
|8°
|0280
|18°
|2305
|9°
|1120
|19°
|6705
|10°
|0517
|20°
|1866
¿Qué significa soñar con niña bonita?
Soñar con Niña Bonita puede simbolizar la inocencia y la pureza en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja deseos de volver a tiempos más simples y felices.
Además, puede representar la búsqueda de amor y conexión emocional. La figura de la Niña Bonita evoca sentimientos de alegría y esperanza en las relaciones personales.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.