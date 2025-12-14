En esta noticia

En este sábado, 13 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8115 - Niña Bonita

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 13 de diciembre

 1°8115 11°6265
 9226  12°1533
 3°8437 13°5287 
 8937  14°4516 
 5273  15°6861 
 6°7243  16°8560
 4922  17°9908 
 0280  18°2305 
 1120  19°6705 
 10°0517 20°1866 

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita puede simbolizar la inocencia y la pureza en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja deseos de volver a tiempos más simples y felices.

Además, puede representar la búsqueda de amor y conexión emocional. La figura de la Niña Bonita evoca sentimientos de alegría y esperanza en las relaciones personales.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.