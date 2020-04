Coronavirus y restaurantes: cuáles hacen delivery, descuentos y promos en Buenos Aires

La cuarentena por el coronavirus hizo que muchos argentinos descubrieran su faceta de cocineros. Así, son furor las recetas de pan casero, pastel de papas, ñoquis, panqueques, brownies y más.

Pan casero receta original: cómo se prepara en casa En cuarentena obligatoria por coronavirus el tiempo sobra y se vuelve el aliado ideal para saldar deudas pendientes con la cocina. Si bien hacer pan casero no es difícil , el factor tiempo muchas veces nos saca las ganas. Ahora llegó el momento perfecto para poner manos en la masa con las recetas que cocineros e influencers comparten en redes sociales.

Pero después de tantos días con las manos en la masa, quizás sea un buen momento para pedir comida en algunos de los restaurantes que, después de semanas de cierre, volvieron a funcionar con servicio de delivery, tanto propio como a través de aplicaciones como PedidosYa, Rappi, Glovo o Uber Eats.

Además, muchos idearon novedosas propuestas que resultan más que tentadoras y convenientes: obsequios especiales, importantes descuentos, compras a futuro con precios promocionales y envíos sin cargo.

También, algunos de los restaunrantes más importantes de Buenos Aires enfocaron sus esfuerzos en propuestas solidarias. La Cabrera, abrió sus cocinas proveyendo diariamente y sin cargo un menú almuerzo y otro de cena para todos los argentinos, bolivianos, chilenos, mexicanos y paraguayos varados en los aeropuertos internacionales de las ciudades en donde está operando la marca y que momentáneamente no puedan regresar a sus países.

Los hermanos Petersen, también volvieron a encender sus cocinas pero para realizar viandas que donarán a comedores populares. La primera entrega se destino al comedor Gauchitos de Tigre.

6 opciones de compra a futuro

#CompraFuturaParaSalvarAPymes es una iniciativa a la que se sumaron muchos comercios que no pueden aún abrir sus puertas. Esta campaña propone iniciativas individuales de los comercios pero también fue la oportunidad que encontraron 3 emprendedores para ayudar en medio de la crisis: Lautaro Rodriguez Barreiro, Francisco Facal y Manuel Gomez Pizarro crearon Compra Futura, un proyecto solidario sin fines de lucro que permite a comercios generar vouchers que los usuarios pueden comprar, realizando una compra anticipada de un producto que recibirán cuando finalice la cuarentena obligatoria.

Los comercios gastronómicos que más se han inclinado por esta opción son las cervecerías y bares, pero también hay restaurantes que proponen combos ante la imposibilidad de realizar delivery: son para consumir en el local cuando puedan abrir.

1 - GROWLERS

Invita a comprar anticipadamente dos cervezas por $150 y disfrutarlas cuando abran sus puertas nuevamente. Además, lanzaron una exclusiva membresía a $1500 por única vez que incluye una pinta por día en la sucursal elegida durante todo el 2020, un growler de 1.9 lts + dos pintas, una gorra y una remera de la marca. Ambas opciones se abonan por Mercado Pago a través de un código QR publicado en su cuenta de Instagram.

2 - 70 30 BEER HOUSE

Brinda a sus comensales la oportunidad de hacer compras futuras con diferentes opciones: dos cervezas por $160, papas con dos pintas o tabla para dos personas a $350, hamburguesas a $250 y platos como entraña y bbq ribs. En las historias destacadas de su cuenta de Instagram @7030beerhouse se puede obtener mayor información para hacer la compra a través de Mercado Pago con código QR. También comenzaron a ofrecer delivery.

3 - DESARMADERO BAR

Propone comprar #LaProximaBirra hoy y disfrutarla por partida doble cuando se levante la cuarentena: con la compra de una pinta anticipada a un precio especial de $170 se recibirá una segunda cerveza de regalo cuando los bares vuelvan a abrir. Se puede escanear el código QR en las redes sociales del bar y abonar a través de MercadoPago. El código de compra servirá de identificación al momento de canjear las birras. También comenzó a ofrecer delivery.

4 - VERMUTERÍA LA FUERZA

Puso todos los productos de la tienda online a un 15% de rebaja para quienes realicen compras a futuro. Tienen cajas de 2 y de 6 botellas, además de combos con su nueva línea de conservas Triolet. www.lafuerza.com.ar

5 - CLUB SUECO

La meca de la auténtica comida nórdica, ubicada en San Telmo, propone como compra a futuro un menú de $2200 que incluye Smörgasbord para dos personas con un vino Alta Vista Vive.

6 - DENIRO HAMBURGUESERIA

Con la compra, el cliente se suma al club #Deniroamiguesx100pre con un descuento vitalicio del 10% en el local donde se hizo el 'pedido del reencuentro'.

xx restaurantes con delivery

1 - VINOTINTO COCINA

Vende porciones individuales de diferentes preparaciones selladas al vacío para terminar de preparar en casa. Sólo hay que calentar las bolsitas en agua caliente durante 7 minutos y a disfrutar. ¿Lo mejor? Por cada 10 unidades compradas, ofrecen una extra de regalo. Algunos platos disponibles son kebabs de ternera con maní y verdeo, pollo al curry picante y zapallitos rellenos de hongos. Disponible de lunes a sábado de 12 a 18hs, tomando pedidos para delivery a través de Rappi. Direcciones: Humboldt 2157 (Teléfono: 2135-3643) y Julián Álvarez 1602 (Teléfono: 4861-4941)

2 - GONTRAN CHERRIER

Prepara clásicos de la viennoiserie, patisserie y boulangerie francesa, ideales para el desayuno, la merienda o para acompañar con unos mates. Quienes realicen pedidos por un monto de $700 o más, recibirán de obsequio dos crosissants para disfrutar en su local de Palermo (frente a Plaza Armenia) una vez terminada la cuarentena.

Algunos recomendados son baguette de sésamo con nuez moscada, pain au chocolat, chausson de manzana, éclairs caramel, financiers, tarteletas de frutas y sándwiches artesanales. Para ver las opciones de la carta, ingresar a su perfil de Instagram @gontrancherrierar o consultar por teléfono. Cuentan con delivery propio, Rappi y Uber Eats de lunes a domingo de 10 a 20 hs. Dirección: Malabia 1805, Palermo. Teléfono: 116 178 2749

3 - LA LOCANDA

Los amantes de la cocina italiana pueden deleitarse con la exclusiva propuesta de La Locanda –del reconocido chef sardo Daniele Pinna– con un 30% de descuento. Además, ofrecen envasar el pedido al vacío para reservar en heladera y consumir más adelante. Su carta se compone de platos tradicionales preparados con mano experta e ingredientes italianos: melanzane alla parmigiana (berenjenas con salsa de tomate y queso parmigiano reggiano), polipo alla piastra (pulpo al disco con papines, tomate y rúcula), canasti di gorgonzola (ravioles de ricota y gorgonzola con manteca, salvia y nueces tostadas), lasagna di carne y polpette al sugo (albóndigas de bondiola con salsa de tomate y albahaca), entre muchas otras delicias. Los pedidos se recibirán por whatsapp al +54 9 11 2458-2506 y las entregas se realizarán a través de las aplicaciones Rappi y Glovo. Dirección: José León Pagano 2697, Recoleta. Teléfono: 4806-6343.

4 - SUSHI POP

Continúa con su servicio de delivery a través de su sitio web www.sushipop.com.ar, Rappi o por Whatsapp al +5491134861834. La yapa durante la cuarentena es que ingresando el promo code "encasa", al hacer el checkout del pedido se obtiene un 30% de descuento en el total de la cuenta. Hay promociones en tablas para compartir, una gran variedad de piezas de sushi, poke salads, platos calientes (como el wok de cerdo marinado en jengibre con arroz gohan y coleslaw), entradas (como los trozos de pollo marinado y rebozado en panko y sésamo) y postres. Sucursales en Palermo, Vicente López, Devoto, Caballito y La Plata.

5 - FLEUR DE SEL

Aún durante la cuarentena, el restaurante Fleur de Sel deleita con un menú especialmente diseñado para delivery que se compone de exquisitos manjares de la gastronomía francesa. Para acompañar, brinda un 15% de descuento en su carta de vinos, que luce una selección bodegas de renombre y de productores boutique con espumosos, grandes clásicos argentinos, varietales blancos, rosados y tintos –cepas no tan populares como pinot grigio, viognier, petit verdot y beaujolais–, vinos de corte y vinos dulces. Las cartas se pueden consultar en su cuenta de Instagram o por teléfono. El servicio está disponible de lunes a domingos a partir de las 10 hs, con un mínimo de compra de $2000. Dirección: La Pampa 3040, Belgrano. Teléfono: 4783-5482

6 - JORNAL Y MISHU

Jornal de Saavedra se unió con su local hermano, Moshu, para ofrecer un menú del día con platos hogareños y preparaciones de su pastelería y panadería. Además, brinda un 20% de descuento sobre todas las bebidas de su carta y un 30% si se compra la caja cerrada. La carta del día se puede consultar en sus historias de Instagram. Dirección: Av. García del Río 2802, Saavedra. Teléfono: 011 4407 7125

7 - LA FAVORITA

Realiza delivery sin cargo de lunes a sábado de 11 a 23.

8- OSAKA

Todos los días realizan la compra de pesca y diseñan sus platos en base a la disponibilidad del mercado. Todo el producto es fresco. El delivery se realiza a través de apps, inclusive los empleados van en taxi hasta el domicilio del cliente, avisan que llegó el pedido y toman las precauciones necesarias. El servicio abarca Palermo, Belgrano, Barrio Norte, Recoleta y Puerto Madero.

9 - QUOTIDIANO

Delivery a través de PedidosYA, Rappi o Whatsapp al +54911.6229.3469. Quotidiano respeta todas la normas recomendadas para el delivery, desde su producción hecha a mano, su preparacón realizada en el momento y el cuidado higienico del packaging.

10 - TRATTORÍA OLIVETTI

Comenzó a realizar servicio de delivery con sus pastas caseras de martes a domingo de 18.00 a 21.30. Pueden hacer el pedido a través del 48024075 o WhatsApp +5491135384880. También salsas para cocinar en casa. Los recomendados del chef Juan Ayesa son: chittarrine alla Matriciana, lasagna di Olivetti, gnocchi di patate al forno.

SÍ PASTRÓN. Los menú de Delivery van a estar publicados diariamente en IG porque probablemente los vayamos cambiando y se entregan por nosotros a 10 cuadras a la redonda. Las aplicaciones con las que vamos a trabajar son Rappi, Pedidos Ya y Uber eats y Pedidos Ya! Van a lanzar promos por IG todo el tiempo de varios combos juntos, subproductos y platos para terminar en tu casa Pedidos por :Pedidos Ya, Uber, Llamando al local: 011 4775-9311, Whatsapp: +54 9 11 5848 0252, Rappi. Arévalo 1502, C1414 CABA. Recomedados: Sándwich Sí, Pastrón: Corned, pepinos y mostaza en pan de centeno, ensalada de espinaca, rabanitos, panceta, huevo, semillas de zapallo, mostaza y oliva, sándwich Ruben Yong :Pastrón, chucrut, queso emmental y mostaza en pan de centeno.

KENTUCKY se prepara para cumplir sus servicios durante la cuarentena vigente, priorizando los cuidados y desarrollando productos, como pizzas xxl , como asi constantes promociones para ayudar y cuidar a sus clientes por el aglomeramiento y demoras en los supermercados, cumpliendo un rol social, respetando las leyes y normativas vigentes. Además tiene progamada una acció solidaria para todas las personas que nos están cuidando día a día ( Medicos, Seguridad, Same, etc). Pedidos por Rappi, Glovo, Pedidos Ya, Uber Eats

FRANCA BODEGÓN DE BRASAS, (Pierina Dealessi 2350) incorporó la app Pedidos Ya para la zona de Puerto Madero. Hacé tu pedido llamando a los teléfonos 4517-8185 ó 4517-8196.

BILBO CAFÉ se aggiorno a esta situación para brindar el servicio el delivery de café de especialidad con su blend propio ( cerrado) para poder cuidar la calidad del producto y la higiene de ustedes y los suyos. Pedidos al : 011 2115-2016.

ORNO, la pizzería de Olivos, se sumó al delivery y al take away cumpliendo con todas las normas de higiene para el cuidado de los empleados y clientes. Delivery a través de Glovo + Rappi + Pedidos Ya y Uber Eats. Pedidos de take away llamando al (011 )4068-5330 y retirando por Orno: Corrientes 402 – Olivos

NIÑO GORDO y LA CARNICERÍA, envía platos envasados al vacío para que disfrutes en el almuerzo o la cena. ¿Cómo funciona? Ponés el envase en una olla con agua hirviendo por 10 minutos… ¡y listo! Hacé tu pedido por rappi argentina todos los días de 11 a 16hs y de 19 a 23hs. También tenemos platos del día en nuestras stories. Todos los días un nuevo plato para pedir por Rappi en el mismo horario.

MENENGA RESTÓ en Caballito realiza delivery y entregas a través de Rappi.

KOKOBAOBAR (Arévalo 1478) volvió con delivery propio. Se puede escribir al whatsapp 1122488223 para pedir gyozas, platitos, baos y vinos. La entrega con delivery funciona de martes a sábados de 13 a 16hs y 19 a 23hs y fuera de ese horario se puede pedir vía Glovo, Rappi o Pedidos Ya. Una vez hecho el pedido por WhatsApp, te envian un link de Mercado Pago para que no tengas que usar efectivo.

DELLEPIANE BAR (Pasaje Luis Dellepiane 685) también empezó con delivery. Quienes sean del barrio pueden hacer su pedido para retirar en el local en el 4371-7601 o a través de Glovo. El área de reparto está en sus Historias Destacadas.

COSI MI PIACE la pizzería romana ubicada en Palermo realiza delivery a través de aplicaciones.

DANDY. Decidió implementar un caso piloto de delivery en el Dandy Grill de Palermo. Este local trabajará con una carta reducida y la entrega será mediante las principales aplicaciones (Pedidos ya;Uber Eats; Glovo y Rappi). El packaging fue diseñado exclusivamente para la implementación del servicio, debido a que anteriormente no relizaban esta modalidad. En el caso que que el delivery prospere en cuanto a la logística, lo van a extender paulatinamente en el resto sus locales, tanto sea el Dandy Grill, Dandy Classic y Dandy Deli.

BASA, GRAN BAR DANZÓN, GRAND CAFÉ y OH’NO!LULU. Los locales decidieron armar una carta de delivery de comidas y bebidas combinando platos de los cuatro lugares icónicos de Bs.As. “Queremos acompañar a nuestros clientes mientras transitamos este momento, y la mejor forma de hacerlo, es acercando parte de lo que ofrecemos en nuestros lugares: desde los platos más simples como ensaladas y sándwiches; reconfortantes como pastas caseras, carnes rojas y pescados grillados hasta los más novedosos y sofisticados como los pokes y el sushi combinando rolls y nigiris. Tomando como base el #somosequipo decidimos convocar a varios de nuestros colaboradores pertenecientes a los cuatro lugares y armamos brigadas de trabajo lo que permitirá que roten los equipos y haya menos cantidad de gente trabajando en el lugar.” compartió Romina Cambiasso. “Y si queríamos dar lo mejor, no podían faltar nuestros vinos y cocktails. Ignacio Sac, sommelier de Danzón y de BASA armó una lista de vinos para armonizar con las comidas, pero lo más importante es que los precios tienen un importante descuento. Ludovico de Biaggi diseñó la carta de cocktails embotellados para poder comprar online y los amantes de nuestras barras se sientan como en “casa”, concluyó la Manager General de BASA.

Para conocer las opciones se puede ingresar a: www.basabar.com.ar o a través de las redes sociales @basabsas, @granbardanzon, @ohnolulutikibar y @grandcafebsas. Los pedidos se entregan también a través de Rappi. Se puede consultar vía: Whatsapp al +54 9 11 6483.8861 Teléfono: 4893.9333 o 4893.9444 o 4312.4071. Martes a domingos de 12 a 22 hs. Lunes cerrado.

SAIGÓN en San Telmo también volvió con delivery con un menú que incluye entrada, plato principal, bebidas, cervezas y vinos a través de Pedidos Ya!. Los pedidos se pueden realizar de 12 a 24hs. Para quienes sean del barrio, la entrega se puede coordinar por WhatsApp: 11 4087-8742 �� Tlf: 4313 3291. Tiene, además una propuesta de compra a futuro por $400.