Café de especialidad: dónde comprar el mejor café en Buenos Aires y que llegue a tu casa

Si bien la cuarentena por el coronavirus obligó a los restaurantes y bares a cerrar sus salones las primeras semanas, una dificultad que con el correr de los días transformaron en la oportunidad de reconvertirse bajo el formato delivery y take away, las cafeterías de especialidad fueron rápidas de reflejos y enseguida se adaptaron, haciendo llegar mediante delivery su café en granos para disfrutar en casa.

El café de especialidad alude a los granos que en competencias internacionales y catas superan, en una escala de 100, los 80 puntos. Se trata de un café de muy buena calidad, cuyas cualidades de sabor y aroma son muy valoradas ya que incluye el componente que es el conocimiento que hay de este grano, desde el caficultor, la finca, el país del que viene a fin de poner en valor la trazabilidad del café. En Buenos Aires esta tendencia desembarcó hace 10 años y ha ido fortaleciéndose con el surgimiento de nuevos locales de este tipo de cafeterías y consumidores fanáticos interesados en probar nuevas variedades.

1 - Fuego Tostadores

Fuego es un antiguo tostador de los años '40 que había cerrado sus puertas y últimamente se consolidó como espacio de culto, donde conviven las máquinas e instrumentos que se utilizaban a mediados del siglo pasado con la nueva tecnología aplicada a la producción del mejor café natural. Quien halló este lugar en Colegiales fue Fernando Lozano, dueño de Negro Cueva de Café: decidió alquilarlo y crear el primer tostadero comunitario. Desde allí implementaron un sistema de venta telefónica durante la cuarentena en la que comercializan su blend Negro (60% de café de Colombia y 40% de café brasileño), café de Kenia y algunas ediciones especiales colombianas. Además hay combos con otros productos, como cerveza 7 Colores y vermú La Fuerza.

2 - Motofeca

En Motofeca (Paraguay 627) venden variedades de Colombia, Brasil, Nicaragua y Etiopía (el 1/4 kilo ronda los $600 y el kilo $1800) que pueden retirarse por el lugar o recibir en casa vía delivery (con un costo de $200 en CABA). Ofrecen combos con Bröd (pan danés) y Compañía de Chocolates. Los pedidos se realizan únicamente por Whatsapp +54 9 11 3120-0411

3 - DOC Café

"Somos una cafetería de especialidad ubicada en el Microcentro (Maipú 625) e inaugurada en julio de 2019. Nos diferenciamos de otras cafeterías de especialidad por nuestra propuesta descontracturada y llena de color. Nuestro local es chico y abierto a la calle y la estética está dada por un tremendo mural de Darío Coronda que hace frenar a más de un transeúnte: un león-oficinista se come el mundo llevando su café take away como lanza", cuenta Santiago Geli, dueño de Doc café al paso.

"Siempre pusimos el foco en el take-away y la atención rápida a los oficinistas. Por suerte estamos preparados para este nuevo formato que impuso el Covid-19 ", explica. Ofrecen delivery a través de Rappi y PedidosYa y venden café en grano y elementos de cafetería. "Estamos lanzando esta semana los nuevos Box para disfrutar nuestra panadería en casa los fines de semana. Box Desayuno/Merienda, Box Postre y Box Individual", agrega.

4 - Bilbo Café

"Bilbo es una cafetería de especialidad, con una extensa carta de café y un blend propio que se comercializa en su local, con distintas moliendas en paquetes de 1/4 kilo. Además ofrecen sus clásicas tortas, como la Oreo y chocolate blanco y la Chocobilbo. El café es un blend colombiano arábico exclusivo, formado por un varietal de Colombia (Típica y Caturra), con un tueste medio, de cuerpo intenso y notas a frutos secos. Además del servicio de delivery de nuestros platos, decidimos sumar a la propuesta una tienda de café y de pastelería para sumar volumen de negocio, ya que hay que ir adaptándose cada día”, cuenta Damián Bartfeld, su dueño. Los pedidos se hacen al: 2115.2016. Están en Dr. Luis Beláustegui 802.

5 - Lab Tostadores

De Colombia, Perú, Costa Rica, Congo Honduras, Etiopía, Brasil Nicaragua, Sumatra. Todas esas variedades pueden encontrase en LAB, un espacio en Palermo que surgió como un laboratorio de tostado de café de alta calidad, focalizado en desarrollar micro lotes de diseño exclusivo para el sector gastronómico. "Utilizamos perfiles de tueste que garantizan las características de un producto optimo y logran estandarizar la calidad en cada grano, ofreciendo amplias posibilidades de desarrollo para cada cliente" explican. En su tienda online se pueden realizar los pedidos de café en grano (el cuarto está $600) y las consultas se pueden hacer al WhatsApp: +54 9 11 6465-7008

6 - Ninina

En Ninina el café en grano o molido para cápsulas recargables o cualquier otro tipo de preparación puede ser de Colombia, Bolivia y Brasil. Los paquetes de 250 gramos están $650. Hay take out y delivery y los pedidos se realizan al 011-6956-8470 o en su web.

7 - Coffee Town

Creadora de la cadena Coffee Town y directora del Centro de Estudios del Café, Analía Alvarez fue la primera argentina en obtener una certificación internacional como especialista en café premium y es una de las personas que más sabe de café. En sus locales puede pedirse café de distintas partes de Sudamerica y café de distintas partes de África.

8 - The Shelter Coffee

En The Shelter, el café en grano o molido puede ser originario de Colombia, Brasil o Perú. Para consultar precios y orígenes disponibles se los contacta a través de su cuenta de Instagram.

9 - Santa Café

En Santa, expertos en café colombiano, los paquetes de café de 250 gramos custan $600.

10 - Cuervo café

Por ahora está abierto únicamente elo local de Costa Rica y Carranza, que cuenta con servicio de delivery o para llevar. Venden además café en grano o molido en bolsa de cuarto kilo.