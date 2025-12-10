La cotización del dólar blue al cierre de los mercados este miércoles, 10 de diciembre de 2025 alcanzó los $ 1.430, cifra que señala una diferencia de 0% en comparación a la sesión de apertura.

Hoy, la cotización del dólar blue ha mostrado un leve aumento, marcando el segundo día consecutivo de esta tendencia alcista, en comparación con los días anteriores donde se mantuvo más estable. Este incremento refleja la incertidumbre económica actual y la demanda constante por divisas.

La variación del dólar blue en el último año

La volatilidad económica del dólar blue en la última semana, con un 14.16%, es menor que la volatilidad anual del 20.91%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

En los últimos 12 meses, el dólar blue ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.550, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.150.

¿Cuántos tipos de dólares hay en Argentina?

Actualmente, los tipos de dólares que operan en el mercado argentino son los siguientes:

Dólar oficial: refiere al valor de la cotización del dólar estadounidense en casas de cambio oficiales y bancos autorizados para operar en el Mercado Único y Libre de Cambios (MUCL) por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Dólar mayorista: este tipo de cotización se establece en el mercado oficial. En la actualidad, solo está disponible para importadores, exportadores, entidades financieras y el BCRA.

Dólar blue: el tipo de cambio al que se logra acceder mediante el circuito informal.

Dólar MEP o Bolsa: es el tipo de cambio resultante de una compra en pesos y su posterior venta en dólares a través de la compraventa de bonos.

Dólar Contado con Liquidación (CCL): es una operación legal para obtener dólares en el exterior. Se compran títulos o acciones argentina y luego se venden, fronteras fuera.

¿Cuántos dólares puedo comprar?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central revocó las restricciones cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también notificó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la compra de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: