La escoba es uno de los elementos más utilizados cuando limpiamos el hogar . Sin embargo, es común sentir que el piso no está limpio del todo: muchas veces el polvo, las pelusas o pelos quedan flotando o se adhieren a las cerdas y se resisten a salir.

Ante ese inconveniente, hay un truco casero y simple que está ganando adeptos que puede dar grandes resultados por su efectividad: no solo mejora la recolección del polvo fino, sino que evita que se acumulen pelos y pelusas.

Tiene que ver con colocar papel aluminio en la escoba. Al hacer esto, se neutraliza la electricidad estática y permite que la suciedad se adhiera de manera más fácil a la escoba en vez de quedar en el aire o el piso.

Para qué sirve poner papel aluminio en la escoba

Colocar papel de aluminio es útil para mejorar la recolección del polvo fino, ya que neutraliza la estática que hace que la suciedad se disperse o se adhiera al suelo .

A su vez, esto evita que la suciedad, las pelusas y sobre todo los pelos de las mascotas se peguen a la escoba.

El material metálico ayuda a disminuir la acumulación de electricidad estática, por lo que favorece a una limpieza más eficaz en superficies como cerámicos, vinílicos o pisos flotantes.

Finalmente, hace que la escoba dure más tiempo. Al cubrir las cerdas con aluminio, se evita el desgaste directo y se protege la escoba en las zonas que más sufren.

Paso a paso, cómo colocar papel aluminio en la escoba