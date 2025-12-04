Pan sin levadura: la receta bíblica del alimento que repartió Jesús a sus discípulos en la Última Cena.

En esta noticia Receta paso a paso para cocinar pan ácimo, el que Jesus repartió a sus discípulos en la Última Cena

En un mundo donde la cocina se ha convertido en un refugio de creatividad y conexión con las raíces, surge una tendencia que va más allá de las modas gastronómicas contemporáneas: la recreación de recetas históricas que invocan momentos trascendentales de la humanidad. Uno de esos ejemplos es el pan ácimo, el mismo tipo de pan que, según la tradición, Jesús compartió con sus discípulos en la Última Cena.

Este pan, conocido como " matzá " en la tradición judía, es sencillo y sin levadura, un reflejo de la pureza y la urgencia que marcó la Pascua judía. Preparar este pan en casa no solo es un ejercicio culinario, sino también un acto simbólico que nos conecta con la espiritualidad y la historia.

La receta es simple: una mezcla de harina, agua y una pizca de sal. Sin embargo, lo que realmente distingue a este pan es su preparación rápida y su cocción en un horno bien caliente, elementos que aseguran que la masa no fermente, manteniendo así su carácter ácimo. En apenas unos minutos, el pan está listo, crujiente y dorado, listo para ser disfrutado en un contexto de reflexión o celebración.

Pan ácimo: según la tradición, es el alimento que Jesús compartió con sus discípulos en la Última Cena. (Imagen: Wikimedia Commons)

Este tipo de pan no solo es un símbolo de la Última Cena, sino también un testimonio de las limitaciones y las necesidades de las comunidades antiguas. Hoy, al recrear esta receta en nuestras cocinas modernas, evocamos ese espíritu de humildad y sacralidad que ha perdurado a través de los siglos.

La preparación de este pan puede convertirse en una experiencia profundamente significativa, un recordatorio de los lazos entre la historia, la fe y la gastronomía. En un mundo donde los alimentos procesados dominan nuestras mesas, tomarse un momento para hornear este pan es un acto de resistencia y de retorno a lo esencial, un gesto que trasciende lo material para tocar lo espiritual.

Ingredientes:

2 tazas de harina de trigo (puedes usar una mezcla de harina blanca y harina integral para mayor autenticidad)

(puedes usar una mezcla de harina blanca y harina integral para mayor autenticidad) 1 taza de agua

Una pizca de sal

Instrucciones:

Precalienta tu horno a 230°C (450°F). En un bol, mezcla la harina y la sal. Agrega agua poco a poco hasta que formes una masa suave que puedas amasar. Amasa la masa durante unos 5 minutos hasta que esté suave y elástica. Divide la masa en porciones pequeñas (del tamaño de un huevo) y estíralas lo más finas posible, formando óvalos. Coloca las porciones en una bandeja para hornear y pínchalas con un tenedor para evitar que se inflen. Hornea durante unos 3 minutos o hasta que el pan esté crujiente y con un color ligeramente dorado.

Este pan, sin levadura, se asemeja al pan ácimo que se habría consumido en la Última Cena, un alimento básico en la tradición judía para la Pascua. Es sencillo y rápido de hacer, recordando las limitaciones de tiempo y recursos de la época.

Este pan no debe levar, lo que simboliza la pureza y la rapidez con la que los israelitas debieron preparar sus alimentos antes de huir de Egipto, una simbología que Jesús habría querido mantener en la Última Cena