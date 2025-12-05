En uno de los países más atractivos de Sudamérica, muy lejos del turismo masivo y del bullicio de las grandes ciudades, se encuentra uno de los paisajes naturales más impresionantes del mundo: el Raudal de Maipures.

Se trata de un rincón remoto del Vichada, dentro del Parque Nacional Natural El Tuparro en donde una de las cuencas de agua más grandes del planeta forma un espectáculo visual inigualable.

El bautismo de esta zona se dio cuando el naturalista alemán Alexander von Humboldt lo llamó en 1800 “la octava maravilla del mundo“.

¿Dónde queda la octava maravilla del mundo natural?

Este imperdible paisaje ubicado en Colombia sorprende por la fuerza del agua y la majestuosidad del paisaje. Uno de sus principales atractivos es el llamado “balancín”, una gran roca que permanece suspendida sobre otra y que desafía la corriente del Río Orinoco, una de las cuencas más grandes del mundo.

El relieve y los colores expresan las formas del Escudo Guayanés (por su ubicación en las Guayanas), una de las formaciones geológicas más antiguas del planeta.

Estas particularidades lo convierten en un símbolo de la biodiversidad y riqueza natural de la Orinoquía colombiana.

Se recomienda visitar el Raudal de Maipures en verano (Fuente: Fundación Santo Domingo).

¿Cómo llegar al Raudal de Maipures?

El Raudal de Maipures se encuentra dentro del Parque Nacional Natural El Tuparro, declarado área protegida en 1970 y Monumento Nacional en 1982. Además, la Unesco lo reconoció como Reserva de la Biosfera al subrayar su importancia ecológica.

Este parque, que abarca más de 548 mil hectáreas, presenta una mezcla de selva húmeda y sabana tropical. Allí también se puede caminar por senderos que cruzan el bosque nativo y subir al Cerro Mavecure, una elevación que ofrece vistas espectaculares del entorno.

¿Qué hacer y cuándo ir al Raudal de Maipures?

El acceso al Raudal es principalmente por lancha, complementado con caminatas de entre 30 minutos y dos horas. El nivel de comodidad es básico, ideal para viajeros aventureros.

La mejor época para visitar es el verano, entre diciembre y marzo, cuando las aguas están más bajas y aparecen playas extensas. En invierno, la sabana se inunda y el paisaje cambia, con mayor humedad y lluvias, pero con igual encanto visual.

El cerro Mavecure es uno de los grandes atractivos de la zona. Giovanny Camargo Mantilla

Además del raudal, se pueden explorar otros lugares cercanos como los Cerros de Mavecure, Pajarito y Mono, o llegar hasta la Estrella Fluvial del Sur, donde confluyen tres grandes ríos: el Orinoco, el Guaviare y el Atabapo.

Es una travesía única, que requiere tiempo, pero que ofrece una de las experiencias más auténticas y fascinantes del turismo natural en Colombia.