Con la primavera y el aumento de las temperaturas, los gimnasios se llenan nuevamente y la gente se anima a salir a las calles para hacer más ejercicio físico de cara al verano.

En Europa, los entrenamientos urbanos marcaron la pauta durante el verano boreal, estableciendo nuevas tendencias que combinan confort y estilo. Ahora, con la cercanía del verano en Argentina, estas modas cruzan el océano y se instalan en nuestro país.

Este 2026, una prenda que parecía reservada para otras épocas regresa renovada para revolucionar la moda deportiva. Con un diseño más cómodo, esta nueva tendencia promete transformar la forma en que nos vestimos para entrenar y para el día a día.

Adiós a las calzas ajustadas: ¿cuál es la nueva tendencia en ropa deportiva?

Durante los últimos años, las calzas ajustadas dominaron el mundo fitness. Desde modelos simples hasta opciones más atrevidas, estas prendas fueron las favoritas para entrenar y también para looks informales. Sin embargo, como toda moda, su popularidad comenzó a disminuir, dando paso a una nueva opción que mezcla estilo y funcionalidad: los pantalones de yoga o flare leggings.

A diferencia de las calzas convencionales, estos pantalones tienen un corte que se adapta en caderas y muslos, pero se ensancha a partir de las rodillas, logrando un efecto visual que alarga y estiliza las piernas. Además, su tela ligera los convierte en una opción ideal para moverse con libertad.

¿Qué combinaciones hacer con flare leggings para un look deportivo y urbano?

Incorporar los flare leggings al guardarropa deportivo y casual es más fácil de lo que parece. Para los entrenamientos, se pueden usar con tops ajustados, remeras sueltas o buzos amplios.

Por otro lado, para un look urbano, se pueden combinar con una campera de cuero o un blazer deportivo y unas zapatillas modernas. En cuanto a los colores, los tonos neutros como negro, gris, azul marino y verde musgo son los favoritos de esta temporada, permitiendo combinaciones elegantes y actuales.

¿Cómo los flare leggings combinan estilo y comodidad en tu rutina diaria?

Esta nueva propuesta se destaca por ofrecer múltiples beneficios tanto para el entrenamiento como para la vida diaria:

Mayor movilidad: su corte acampanado permite movimientos amplios y naturales, perfecto para disciplinas como yoga, pilates o ejercicios funcionales.

Más frescura y confort: la tela liviana favorece la circulación del aire y evita la sensación de calor durante el ejercicio.

Versatilidad: son perfectos tanto para entrenar como para armar outfits casuales, combinándolos con zapatillas deportivas o incluso con botas para un look más urbano.

Flare leggings: la prenda ideal para primavera y ejercicio

Con la llegada de la primavera, los gimnasios experimentan un aumento en la asistencia y la actividad al aire libre se vuelve más popular. Los flare leggings se posicionan como la prenda clave para quienes buscan comodidad y estilo en sus rutinas de ejercicio y en su vestimenta diaria.