El Lollapalooza Argentina reveló finalmente cuáles serán los sideshows 2026, esos recitales paralelos al festival que cada año se vuelven un ritual para los fans: salas chicas, sonido directo y artistas tocando en un clima completamente distinto al que se vive en el Hipódromo de San Isidro.

La agenda de este año llega cargada de propuestas internacionales que representan diferentes escenas del pop, el indie y la electrónica. Serán seis shows distribuidos antes y después del fin de semana principal del festival.

Quiénes son los artistas confirmados para los sideshows del Lollapalooza 2026

Antes del festival

Miércoles 11 de marzo

DJO, Teatro Vorterix: el proyecto musical de Joe Keery —conocido por su papel en Stranger Things— abrirá el calendario con un set marcado por la psicodelia moderna y un pulso electrónico muy actual.

Jueves 12 de marzo

Royel Otis, Niceto Club: el dúo australiano llegará con su indie-pop fresco, melodías pegadizas y un show que suele funcionar especialmente bien en clubes.

TV Girl, Teatro Vorterix: una de las bandas de culto más escuchadas en la región traerá su mezcla de pop lo-fi y atmósferas dream, un combo que ya tiene a su público local listo para agotar entradas.

Lollapalooza Sideshows

Después del festival

La semana siguiente continuará la experiencia paralela al Lolla, ideal para quienes quieren estirar la energía del fin de semana.

Lunes 16 de marzo

Ruel, Teatro Vorterix: uno de los nuevos nombres fuertes del pop global regresará con un recital íntimo donde su voz y su presencia escénica quedan en primer plano.

Men I Trust, Niceto Club: la banda canadiense desembarcará con su dream pop elegante y un repertorio que mezcla groove suave, guitarras etéreas y climas hipnóticos.

Martes 17 de marzo

Blood Orange, Teatro Vorterix: Dev Hynes cerrará la serie en un formato de baja escala que permitirá disfrutar de su propuesta experimental, donde conviven el R&B alternativo, la electrónica minimal y un enfoque estético muy personal.

¿Cuándo y dónde comprar las entradas para los sideshows?

Los tickets para todos los sideshows se venderán únicamente a través de allaccess.com.ar, con un esquema de venta escalonado: