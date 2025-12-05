En esta noticia

Para aquellos que estén buscando una forma de comer un rico pan dulce para Navidad sin que afecte a su salud, existe una receta saludable que elimina la harina refinada y el azúcar procesado. De esta manera, se descartan las calorías vacías y así se crea un postre delicioso y nutritivo.

Es ideal para los diabéticos, personas con dietas bajas en carbohidratos o para quienes simplemente quieren cuidarse después de las cenas. Justamente, el chef vasco Karlos Arguiñano reveló sus trucos para usar ingredientes sanos.

Ni harina ni azúcar: cómo hacer un pan dulce saludable para Navidad. Foto: Instagram
Los ingredientes para hacer este pan dulce saludable

Con esta receta, es posible conseguir 8 porciones de pan dulce y conseguir prepararlo en menos de una hora. Para esta comida, necesitamos estos ingredientes:

  • Harina de almendras: 200 g
  • Huevos: 3 unidades
  • Bananas maduras: 2 unidades
  • Arándanos frescos o secos: 150 g
  • Nueces picadas: 100 g
  • Aceite de coco: 50 ml
  • Levadura química: 1 cucharada
  • Esencia de vainilla: 1 cucharada
  • Canela en polvo: 1 cucharada
  • Sal: una pizca.

Paso a paso, cómo preparar este pan dulce

  1. Precalentar el horno: a 180 °C. Engrasá un molde rectangular con un poco de aceite de coco para evitar que se pegue.
  2. Mezclar los ingredientes secos: en un bol grande, combiná la harina de almendras, la levadura, la canela y la sal. Incorporá las nueces picadas para distribuir el crujiente uniformemente.
  3. Preparar la base húmeda: en otro recipiente, bate los huevos hasta que estén espumosos. Añade los plátanos machacados, el aceite de coco y la esencia de vainilla. Mezcla hasta obtener una pasta suave.
  4. Integrar todo: colocá los ingredientes húmedos sobre los secos y revolvé con una espátula. Incorporá los arándanos con cuidado para no aplastarlos.
  5. Hornear: agregar la mezcla en el molde y horneá por 30-35 minutos, o hasta que un palillo salga limpio. Dejar enfriar antes de cortar.
  6. Servir con estilo: decorá con un poco de ralladura de naranja o más arándanos para un look navideño. Acompañalo con té o café para un desayuno festivo.

Consejos extra del cocinero para esta receta de pan dulce

El chef vasco enfatizó la calidad de los ingredientes: “Elige arándanos frescos y nueces locales para maximizar el sabor y los beneficios”. Además, dejó estas recomendaciones:

  • Almacenamiento: guardar en un recipiente hermético hasta 5 días en la nevera, o congelar porciones para las cenas navideñas.
  • Personalización: añadir pasas o chocolate amargo (sin azúcar) para un toque gourmet.
  • Salud extra: este pan tiene solo 150 calorías por porción, comparado con las 400 del tradicional.