Para aquellos que estén buscando una forma de comer un rico pan dulce para Navidad sin que afecte a su salud, existe una receta saludable que elimina la harina refinada y el azúcar procesado. De esta manera, se descartan las calorías vacías y así se crea un postre delicioso y nutritivo.
Es ideal para los diabéticos, personas con dietas bajas en carbohidratos o para quienes simplemente quieren cuidarse después de las cenas. Justamente, el chef vasco Karlos Arguiñano reveló sus trucos para usar ingredientes sanos.
Los ingredientes para hacer este pan dulce saludable
Con esta receta, es posible conseguir 8 porciones de pan dulce y conseguir prepararlo en menos de una hora. Para esta comida, necesitamos estos ingredientes:
- Harina de almendras: 200 g
- Huevos: 3 unidades
- Bananas maduras: 2 unidades
- Arándanos frescos o secos: 150 g
- Nueces picadas: 100 g
- Aceite de coco: 50 ml
- Levadura química: 1 cucharada
- Esencia de vainilla: 1 cucharada
- Canela en polvo: 1 cucharada
- Sal: una pizca.
Paso a paso, cómo preparar este pan dulce
- Precalentar el horno: a 180 °C. Engrasá un molde rectangular con un poco de aceite de coco para evitar que se pegue.
- Mezclar los ingredientes secos: en un bol grande, combiná la harina de almendras, la levadura, la canela y la sal. Incorporá las nueces picadas para distribuir el crujiente uniformemente.
- Preparar la base húmeda: en otro recipiente, bate los huevos hasta que estén espumosos. Añade los plátanos machacados, el aceite de coco y la esencia de vainilla. Mezcla hasta obtener una pasta suave.
- Integrar todo: colocá los ingredientes húmedos sobre los secos y revolvé con una espátula. Incorporá los arándanos con cuidado para no aplastarlos.
- Hornear: agregar la mezcla en el molde y horneá por 30-35 minutos, o hasta que un palillo salga limpio. Dejar enfriar antes de cortar.
- Servir con estilo: decorá con un poco de ralladura de naranja o más arándanos para un look navideño. Acompañalo con té o café para un desayuno festivo.
Consejos extra del cocinero para esta receta de pan dulce
El chef vasco enfatizó la calidad de los ingredientes: “Elige arándanos frescos y nueces locales para maximizar el sabor y los beneficios”. Además, dejó estas recomendaciones:
- Almacenamiento: guardar en un recipiente hermético hasta 5 días en la nevera, o congelar porciones para las cenas navideñas.
- Personalización: añadir pasas o chocolate amargo (sin azúcar) para un toque gourmet.
- Salud extra: este pan tiene solo 150 calorías por porción, comparado con las 400 del tradicional.