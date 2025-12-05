Ni harina ni azúcar: cómo hacer un pan dulce saludable para Navidad. Foto: Shutterstock

Para aquellos que estén buscando una forma de comer un rico pan dulce para Navidad sin que afecte a su salud, existe una receta saludable que elimina la harina refinada y el azúcar procesado. De esta manera, se descartan las calorías vacías y así se crea un postre delicioso y nutritivo.

Es ideal para los diabéticos, personas con dietas bajas en carbohidratos o para quienes simplemente quieren cuidarse después de las cenas. Justamente, el chef vasco Karlos Arguiñano reveló sus trucos para usar ingredientes sanos.

Ni harina ni azúcar: cómo hacer un pan dulce saludable para Navidad. Foto: Instagram

Los ingredientes para hacer este pan dulce saludable

Con esta receta, es posible conseguir 8 porciones de pan dulce y conseguir prepararlo en menos de una hora. Para esta comida, necesitamos estos ingredientes:

Harina de almendras: 200 g

Huevos: 3 unidades

Bananas maduras: 2 unidades

Arándanos frescos o secos: 150 g

Nueces picadas: 100 g

Aceite de coco: 50 ml

Levadura química: 1 cucharada

Esencia de vainilla: 1 cucharada

Canela en polvo: 1 cucharada

Sal: una pizca.

Paso a paso, cómo preparar este pan dulce

Precalentar el horno: a 180 °C. Engrasá un molde rectangular con un poco de aceite de coco para evitar que se pegue. Mezclar los ingredientes secos: en un bol grande, combiná la harina de almendras, la levadura, la canela y la sal. Incorporá las nueces picadas para distribuir el crujiente uniformemente. Preparar la base húmeda: en otro recipiente, bate los huevos hasta que estén espumosos. Añade los plátanos machacados, el aceite de coco y la esencia de vainilla. Mezcla hasta obtener una pasta suave. Integrar todo: colocá los ingredientes húmedos sobre los secos y revolvé con una espátula. Incorporá los arándanos con cuidado para no aplastarlos. Hornear: agregar la mezcla en el molde y horneá por 30-35 minutos, o hasta que un palillo salga limpio. Dejar enfriar antes de cortar. Servir con estilo: decorá con un poco de ralladura de naranja o más arándanos para un look navideño. Acompañalo con té o café para un desayuno festivo.

Consejos extra del cocinero para esta receta de pan dulce

El chef vasco enfatizó la calidad de los ingredientes: “Elige arándanos frescos y nueces locales para maximizar el sabor y los beneficios”. Además, dejó estas recomendaciones: