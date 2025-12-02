El grupo Prada completó la compra de su rival Versace por casi u$s 1400 millones (1250 millones de euros) hasta ahora propiedad de la estadounidense Capri Holdings.

Así, la unión de Prada y Versace dará lugar a un gigante de la moda de lujo en Europa, con un ingreso proyectado de alrededor de u$s 6600 millones. De esta manera, el grupo podrá competir con los otros jugadores del mercado, principalmente conglomerados franceses, como Louis Vuitton y Kering.

Según anunció Capri Holdings en un comunicado de prensa, la compañía destinará los fondos obtenidos para el pago de deuda.

“Con la finalización exitosa de la venta de Versace, planeamos utilizar los ingresos para pagar la mayor parte de nuestra deuda, lo que fortalecerá sustancialmente nuestro balance. Como resultado, esta operación reducirá significativamente nuestro ratio de apalancamiento y nos brindará una mayor flexibilidad financiera tanto para invertir en nuestro crecimiento como para devolver capital a los accionistas en el futuro ”, dijo John D. Idol, presidente y director ejecutivo de la compañía.

Capri Holdings -también propietario de Jimmy Choo y Michael Kors- había adquirido Versace en 2018 por u$s 2100 millones. En ese entonces, el 80% de la marca estaba en manos de la familia fundadora, mientras que el restante 20% formaba parte del fondo estadounidense BlackRock .

Capri Holdings destinará los fondos obtenidos para el pago de deuda Fuente: Shutterstock Shutterstock

El grupo americano tenía el objetivo de recuperar las ventas de Versace, gravemente afectadas por la crisis en el mercado de lujo que inició durante la pandemia y no logró recuperarse durante los años siguientes.

“Seguimos enfocados en ejecutar nuestras iniciativas estratégicas en Michael Kors y Jimmy Choo para maximizar el potencial de nuestras marcas icónicas. De cara al futuro, creemos que estamos encaminados a estabilizar nuestro negocio este año mientras establecemos una base sólida para volver al crecimiento en el año fiscal 2027 ”, indicó Idol en el comunicado.

Ahora, Lorenzo Bertelli, hijo mayor de la diseñadora Miuccia Prada y del industrial Patrizio Bertelli, asumirá como presidente ejecutivo de Versace y dirigirá la próxima fase de la marca de lujo.