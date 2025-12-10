El 11 de marzo de 2026, Italia podría dar marcha atrás con una de las reformas más polémicas de los últimos años. Ese día, el Tribunal Constitucional analizará si deroga o mantiene el Decreto Tajani, la norma que en 2025 restringió el acceso a la ciudadanía por descendencia (ius sanguinis) y dejó afuera a miles de bisnietos argentinos.

El fallo podría reabrir la posibilidad de obtener la ciudadanía para generaciones que quedaron excluidas y destrabar miles de trámites detenidos en el exterior.

Ciudadanía italiana: ¿qué decidirá Italia en marzo de 2026?

El Tribunal Constitucional evaluará si el Decreto Tajani vulnera principios esenciales de la legislación italiana, especialmente en lo que respecta a:

La retroactividad de la norma.

La limitación del derecho de sangre, históricamente sin límite generacional.

El impacto discriminatorio sobre la diáspora italiana en Argentina, Brasil y otros países.

Si la Corte declara inconstitucional el decreto, volvería a habilitarse la ciudadanía para bisnietos y generaciones posteriores, como sucedía antes de 2025.

¿Por qué el tema generó tanta expectativa en Argentina?

Argentina es el país con más descendientes italianos del mundo, y el decreto dejó afuera a entre 40.000 y 60.000 bisnietos que estaban por iniciar trámites o que ya habían reunido documentación.

Una decisión favorable en marzo permitiría:

Retomar carpetas paralizadas.

Presentar nuevos trámites sin límite generacional.

Normalizar el trabajo de los consulados argentinos.

¿Qué cambios introdujo el Decreto Tajani en 2025?

La reforma modificó por completo el acceso a la ciudadanía por descendencia, actualmente solo hijos y nietos pueden iniciar el trámite desde el exterior. Por su parte, los bisnietos y generaciones posteriores quedaron excluidos.

También se impuso una tasa obligatoria de 600 euros para cualquier gestión y los consulados limitaron turnos y suspendieron trámites en curso. El gobierno italiano justificó la medida por el colapso administrativo, ya que solo Argentina otorgó 30.000 ciudadanías en 2024.

¿Qué pasa con los trámites iniciados antes del 27 de marzo de 2025?

La norma aplicó una fecha de corte por lo que todo expediente iniciado o con turno otorgado antes del 27/3/2025 sigue bajo la ley anterior. Los menores nacidos antes del 27/3/2025 tienen un año adicional para presentar documentación.

¿Qué alternativas existen hoy para quienes quedaron afuera?

Aunque el decreto sigue vigente, hay dos caminos posibles. Los descendientes pueden tramitar un permesso di soggiorno, vivir dos años de manera legal en Italia y luego solicitar la ciudadanía en una comuna.

Así también algunos estudios impulsan juicios por derecho de nacimiento, argumentando la inconstitucionalidad del decreto cuando se aplica a personas nacidas antes de marzo de 2025.

La decisión el Tribunal Constitucional podría restablecer el acceso sin límite generacional, reabrir miles de solicitudes congelado y Reducir la carga judicial y consular que generó el decreto.