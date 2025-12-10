Este miércoles, 10 de diciembre de 2025, la cotización del dólar llegó a 3837 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,6%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un leve aumento del 0.07%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -7.65%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

Las variaciones que presentó el dólar la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de una caída significativa. A pesar de algunas fluctuaciones, el valor se mantuvo relativamente estable en ciertos momentos, lo que sugiere una volatilidad moderada en el mercado.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 8.51%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.23%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 383,700 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 767,400 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1,918,500 pesos.