En esta noticia Hervir cáscaras de naranja en vinagre: por qué funciona esta mezcla

A la hora de hacer la limpieza del hogar, hay una preparación casera que gana terreno frente a los productos industriales: la combinación de vinagre blanco con cáscaras de naranja.

Esta mezcla permite preparar un potente limpiador multiuso que deja los ambientes perfumados, desinfectados y libres de productos químicos, ya sea en cocinas, baños, pisos, cerámicos y otros espacios del hogar.

La preparación combina así lo mejor de ambos ingredientes: las propiedades del vinagre blanco, un potente desinfectante, con los aceites esenciales cítricos de la naranja.

Asimismo, al no dejar residuos tóxicos, son una alternativa más segura y ecológica frente a productos de limpieza industriales. Y permite reutilizar restos orgánicos que suelen terminar en la basura, como las cáscaras de cítricos.

Hervir cáscaras de naranja en vinagre: por qué funciona esta mezcla

El vinagre blanco es conocido por su capacidad para eliminar bacterias, hongos y grasa. Las cáscaras de naranja, por su parte, aportan aceites esenciales que neutralizan olores y potencian el efecto limpiador.

Al hervir ambos ingredientes, se obtiene un líquido multiuso que sirve para limpiar mesadas, pisos, azulejos, muebles, vidrios y electrodomésticos.

Este truco también ayuda a mantener alejados insectos como cucarachas y roedores, que suelen aparecer en ambientes con restos de comida o suciedad acumulada.

Fuente: Canva Fuente: Canva

¿Cómo preparar el limpiador casero?

No hace falta ser experto en química ni gastar dinero en productos especiales. Solo se necesitan dos ingredientes y unos minutos:

Juntar cáscaras de naranja (también sirven las de limón o mandarina).

Colocarlas en una olla y cubrirlas con vinagre blanco.

Hervir la mezcla durante unos minutos, hasta que el aroma cítrico se sienta en el ambiente.

Dejar enfriar, colar el líquido y guardarlo en una botella con atomizador o frasco con tapa.

Se puede usar puro o diluido con agua, según el tipo de superficie.

Ventajas frente a los productos industriales

Este limpiador casero ofrece varios beneficios:

Es económico y fácil de preparar.

No contiene químicos agresivos ni tóxicos.

Reduce el uso de envases plásticos.

Aprovecha residuos orgánicos.

Perfuma de forma natural y duradera.

Además, es una opción ideal para quienes tienen mascotas o niños pequeños, ya que evita el contacto con sustancias irritantes.