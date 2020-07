Una subasta universal

Seguramente en alguna novela a alguien se le ocurrió una venta en subasta donde participaran, en simultáneo, personas de cinco ciudades diferentes. Y mañana la casa Christie's cumplirá con dicha fantasía.

Diez lotes se ofrecerán en Hong Kong a las 20.30 horas con una gran pintura de Zao Wou-ki, de 200 x 180 centímetros, que varios dicen superará los u$s 10 millones. También se ofrece una obra del alemán Gerhard Richter (88), que aspira a u$s 7 millones.

En París, el movimiento comienza a las 14.30 con 16 obras y se destacan un Dubuffet y un Modigliani que se aspira superen los u$s 4 millones. Luego de esta venta seguimos en Londres con 21 obras donde se destaca un René Magritte de u$s 10 millones y varias obras británicas que superan el millón. Y finalmente a las 20.30 terminamos con los lotes más valiosos: los 35 que se ofrecen en Nueva York. Entre ellos, un Picasso de la serie homenaje a Delacroix y sus mujeres de Argel en pequeño tamaño, ya que hace unos años uno de la serie se pagó u$s 180 millones.

En total se ofrecen 82 obras y creo superarán los u$s 400 millones en la subasta titulada One. Una de las sorpresas es la importante obra de Wayne Thiebaud (100), un americano ignorado sin motivo en los Estados Unidos y que siempre recuerdo es el favorito de mi mujer Margarita y de Rafael Squirru, quien siempre filosofaba sobre él. Generalmente son objetos repetidos y en este caso son máquinas de pinball, que eran nuestra locura en los '60. También se ofrece un Ed Ruscha (83) en u$s 20 millones. Es tan ecléctico el remate que hay un puntillista lindísimo de Théo Van Rysselberghe que se ofrece en u$s 10 millones. Christie's tiene 25 subastas: esta debe ser un éxito para avanzar en este año virósico de pocas ventas.