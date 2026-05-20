A metros de ViaViva, abrió un ‘nuevo paseo’ en un histórico predio frente a los Lagos de Palermo

En esta noticia Otras subastas de la AABE

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) vuelve a poner en el mercado un terreno ubicado en Pinamar, frente al mar y a pocos metros del muelle. Se trata de un lote de más de 7200 metros cuadrados que ya había salido a remate en dos oportunidades y ahora regresa por tercera vez con un precio base más bajo.

El terreno ya había salido a subasta por primera vez en septiembre de 2025 con un precio base de u$s 3,8 millones, aunque el remate no recibió ofertas. Meses después, la AABE volvió a intentar venderlo y fijó una nueva convocatoria para febrero de 2026 con un valor inicial de u$s 3,47 millones , cerca de un 10% menos que en el primer intento. Sin embargo, tampoco logró concretar la venta. Ahora, el Gobierno volvió a ponerlo en el mercado y redujo otra vez el precio base: el lote saldrá a subasta por u$s 2,96 millones el próximo 10 de julio.

El lote es apto para el desarrollo de un complejo hotelero , ya que cuenta con los códigos urbanísticos correspondientes, establecidos por la Secretaría de Turismo de la Nación y la Municipalidad de Pinamar.

El inmueble está delimitado por la Avenida Del Mar, la Avenida De los Tritones y la Avenida Eolo, a la altura del parador Mirasoles.

Según el pliego oficial publicado por la AABE, el predio tiene una superficie total de 7242,85 metros cuadrados y será vendido mediante una subasta pública electrónica.

La venta del terreno se enmarca en el Decreto 950/24, emitido en noviembre de 2024, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei busca desprenderse de propiedades consideradas innecesarias. El listado incluye edificios públicos, terrenos ferroviarios, superficies linderas a rutas nacionales y predios rurales.

Otras subastas de la AABE

Entre los activos más relevantes que el Estado tiene en carpeta para este año aparece el predio donde funciona el Parque de la Costa, en Tigre. Se trata de uno de los terrenos de mayor escala que la AABE prevé llevar al mercado en esta nueva etapa del plan de subastas.

El inmueble abarca más de 50.000 metros cuadrados, con salida directa al río. Según fuentes oficiales, todavía no hay una fecha definida para el remate ni un precio base establecido, pero se espera que la subasta se concrete a lo largo de 2026.

El activo representa aproximadamente la mitad del predio total donde hoy opera el parque de diversiones. La decisión de avanzar con la venta se dio luego de que el Gobierno nacional desafectara el inmueble del uso ferroviario, un paso necesario para habilitar su futura subasta.

En la Ciudad de Buenos Aires, la Administración tiene en cartera otros inmuebles. Uno de ellos está ubicado sobre avenida Santa Fe al 5300, en la esquina con avenida Dorrego, lindero a las vías del ferrocarril Mitre, en la zona de la estación Ministro Carranza. El predio cuenta con una superficie total de 3400 metros cuadrados.

En la lista figura un inmueble ubicado sobre avenida Federico Lacroze, entre avenida Forest y avenida Triunvirato, en un sector con buena conectividad entre Chacarita y Villa Urquiza. El predio tiene una superficie superior a los 8400 metros cuadrados y se inserta en un corredor donde en los últimos años avanzaron nuevos desarrollos residenciales y comerciales.

La AABE también subastará el terreno donde funciona actualmente la cárcel de Devoto. Se trata de un megaterreno de aproximadamente 4,5 hectáreas, unos 45.000 metros cuadrados, ubicado en Villa Devoto, uno de los últimos grandes predios disponibles dentro del tejido urbano de la Ciudad de Buenos Aires.

La venta del inmueble quedará habilitada una vez que se concrete el traslado total de los internos, previsto para antes de fin de año, al nuevo complejo penitenciario federal de Marcos Paz y se formalice el cierre definitivo del penal.

Si bien el terreno no tiene fecha ni precio base definido, ya empezó a captar la atención del sector inmobiliario.

Otro de los terrenos más codiciados que la AABE tiene en carpeta en la Ciudad de Buenos Aires está sobre la Avenida del Libertador, a la altura del 3800, entre Cerviño y Bullrich, dentro de la traza de las vías del ferrocarril San Martín, en el tramo Retiro-Palermo. El predio tiene poco más de 3000 metros cuadrados y se ubica en una de las zonas de mayor valor inmobiliario de la Ciudad.

Actualmente,en ese sector funciona una sede del Renaper.A pocos metros se levanta el edificio diseñado por Zaha Hadid,uno de los desarrollos más exclusivos de Buenos Aires,donde los valores superan los u$s 9000 por metro cuadrado.