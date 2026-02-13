Las vacaciones son un momento importante del año, ya que le otorga un descanso a las personas y rompe la rutina de quienes trabajan. Pasar ese período en un crucero es el sueño de muchas familias que buscan pasarla bien con todas las amenidades que este tipo de transporte ofrece a los turistas. Dentro de las empresas de cruceros más famosos se encuentra la Royal Caribbean, la cual está construyendo el barco turístico más grande del mundo que se llamará Legend of the Seas. Características del crucero más grande del mundo: El barco tendrá: Este enorme crucero de Clase Icon tendrá: En cuanto a su oferta gastronómica, el barco Legend of the Seas contará con 28 restaurantes y distintos bares temáticos. Entre los restaurantes destacados está el Royal Railway - Legend Station. Según explicaron desde Royal Caribbean, se trata de una “experiencia multisensorial inspirada en las rutas de la seda”. Se destaca además por ofrecer buen gastronomía, espectáculos y un viaje virtual a destinos como India, Italia y China, entre otros. La principal atracción del crucero más grande del mundo radica en que tendrá el “parque acuático más grande en altamar”. Tal como indicaron desde la compañía de cruceros, el parque contará con seis toboganes y la atracción Crown’s Edge. Esta experiencia es una combinación de tirolesa y circuito aéreo a 47 metros sobre el océano. Como adelantaron, la nave tendrá siete piscinas: Según confirmó Royal Caribbean, el Legend of the Seas zarpará por primera vez a alta mar en julio 2026 y se convertirá en el crucero turístico más grande de todo los tiempos. Tras salir del Mediterráneo en julio, hará viajes de isla en isla del Caribe desde Fort Lauderdale en noviembre de este año. Los interesados en querer viajar y vacacionar en la inauguración del crucero deberán realizar una reserva en la página oficial de la compañía. Los precios van desde u$s 1100 por 6 noches en el Caribe hasta u$s 2000 por noche, por persona en un viaje de 7 noches por el mediterráneo oeste.