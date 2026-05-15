Un equipo internacional de arqueólogos descubrió más de 100 embarcaciones hundidas en el fondo marino de la Bahía de Gibraltar, una de las rutas marítimas más importantes del mundo. El hallazgo incluye restos de barcos que abarcan desde la antigüedad clásica hasta la Segunda Guerra Mundial y podría cambiar el conocimiento histórico sobre el Mediterráneo y el Atlántico. La investigación fue desarrollada por el Proyecto Herakles, una iniciativa conjunta entre la Universidad de Cádiz y la Universidad de Granada. Después de varios años de trabajo, los expertos lograron identificar cerca de 150 sitios arqueológicos submarinos, la mayoría correspondientes a antiguos naufragios. Entre los hallazgos aparecen embarcaciones fenicias, romanas y medievales, además de restos de barcos modernos y piezas de aeronaves del siglo XX. Algunos de los navíos tendrían más de 2000 años de antigüedad y permanecen enterrados bajo las arenas del estrecho. Los investigadores explicaron que la Bahía de Gibraltar funcionó durante siglos como un punto clave para el comercio y las operaciones militares entre Europa, África y Oriente Medio. Por esa razón, el fondo marino conserva evidencias de movimientos marítimos acumulados desde tiempos antiguos. Felipe Cerezo Andreo, arqueólogo de la Universidad de Cádiz, aseguró que el descubrimiento no ocurrió por casualidad y que el proyecto amplió de manera radical el conocimiento sobre la zona. “Antes de comenzar el Proyecto Herakles en 2019, solo se conocían cuatro sitios submarinos en el área; hoy tenemos información sobre más de 150 lugares documentados”, afirmó. Para encontrar los restos arqueológicos, el equipo combinó archivos históricos, testimonios de pescadores y sistemas de exploración marina de última generación. Entre las herramientas utilizadas aparecen magnetómetros capaces de detectar anomalías metálicas enterradas bajo el lecho marino. Los especialistas también aplicaron escaneos submarinos, fotogrametría y modelos tridimensionales para registrar cada hallazgo sin alterar el entorno. Según Andreo, bajo los barcos más recientes continúan ocultos restos fenicios, púnicos y romanos que ayudan a reconstruir la historia marítima del Mediterráneo. Gran parte de los naufragios identificados se encuentra en estado crítico debido a la erosión, las obras portuarias, la contaminación y el saqueo. Los expertos también alertaron sobre el impacto de un alga invasora que está alterando el ecosistema marino y dificulta la conservación de los restos históricos. Ante el riesgo de deterioro, el Proyecto Herakles impulsa medidas de preservación basadas en los principios de conservación de la UNESCO. Además, los investigadores planean crear un parque arqueológico submarino y experiencias de realidad virtual para acercar estos descubrimientos al público sin poner en peligro el patrimonio histórico. “Queremos que la sociedad sienta que estos naufragios son sus ‘museos bajo el mar’”, señaló Felipe Cerezo Andreo.