Zarpa el primer buque eléctrico más grande del mundo y es un orgullo argentino. Foto: Buquebus

El buque eléctrico más grande de todos, bautizado “China Zorrilla” en honor a la actriz uruguaya, terminó sus pruebas operativas en Australia y se encamina a formar parte de un servicio de la empresa Buquebus que une Argentina con Uruguay.

El ferry ya finalizó sus ensayos en el río Derwent, en la ciudad de Hobart, como parte del programa de pruebas que se realizó en Australia previo a su entrega. El reconocido astillero Incat en Tasmania (Australia) se encargó de la construcción de este buque, el cual es el noveno de la flota perteneciente a Buquebus.

Desde la empresa anticiparon que esperan que para inicios de marzo de 2026 arribe a Uruguay para comenzar sus recorridos entre Buenos Aires y Colonia del Sacramento con una frecuencia diaria.

¿Cómo será el primer buque eléctrico más grande del mundo que unirá a Argentina y Uruguay?

Tanto la sustentabilidad como su tamaño récord son dos puntos a remarcar del nuevo buque. En detalle, su inclusión marca un hito en el transporte fluvial gracias a estas características:

Puede transportar hasta 2100 pasajeros y 225 vehículos , duplicando con creces la capacidad de Francisco, su antecesor.

Funciona con propulsión 100% eléctrica gracias a ocho potentes motores y sistema de chorro de agua.

Cuenta con el mayor paquete de baterías jamás instalado en un buque : más de 40-43 MWh de capacidad y un peso aproximado de 275 toneladas.

Su recarga completa se realiza en solo 80 minutos mediante potentes cargadores de 15 MW ubicados en los puertos de Buenos Aires y Colonia.

Con 130 metros de eslora , se convierte en el catamarán de aluminio más grande jamás construido.

Es también el más rápido de su categoría , cubriendo el trayecto en aproximadamente 90 minutos con cero emisiones de CO₂, sin ruido ni vibraciones, y ofreciendo un nivel de confort superior.

Dispone de más de 3000 m² de zonas comunes, tres categorías de servicio, gastronomía, conexión de internet satelital de alta velocidad y una amplia tienda duty-free.

La inversión en el nuevo buque y qué viajes realizará

Otro punto a destacar de este nuevo buque es el financiamiento sustentable, incluyendo la primera “operación azul” mundial para transporte acuático eléctrico con el Banco Santander Uruguay y con aval del Banco Mundial. Concretamente, el proyecto demandó una inversión de alrededor de 170 millones de dólares.

Desde la empresa aclararon que el China Zorrilla solamente hará los viajes que salen desde el puerto porteño hasta Colonia del Sacramento, con una frecuencia diaria.

Además, cuando entre en servicio (estimado para el primer trimestre de 2026), reemplazará a dos antiguos buques diésel, consiguiendo reducir aproximadamente un 84% las emisiones generadas por el transporte de pasajeros entre ambos países.

El nuevo buque será el más grande de la empresa

Si bien el motor eléctrico es el aspecto más disruptivo, otro factor clave será el tamaño, dado que aumenta casi al doble la capacidad para transportar personas a comparación con los demás barcos de la empresa:

China Zorrilla: 2100 pasajeros y 225 autos

Silvia Ana L: 1200 pasajeros y 220 autos

Francisco: 950 pasajeros y 135 autos

Atlantic III: 610 pasajeros y 85 autos.

El China Zorrilla no solo elimina las emisiones directas de gases contaminantes, sino que también reduce drásticamente el ruido submarino (protegiendo la biodiversidad del Río de la Plata) así como el riesgo de derrames de combustible.