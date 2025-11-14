El barco “La Leyenda de los Océanos” del Royal Caribbean zarpará para cambiar para siempre la historia de los cruceros. Se trata de la embarcación más grande jamás vista con una longitud de 365 metros, 18 cubiertas y siete piscinas.

El buque integra la clase Icon y replica las dimensiones de los modelos de mayor capacidad.

Zarpa el barco crucero más grande jamás visto por la humanidad

Los grandes cruceros siempre han sido reconocidos por sus grandes instalaciones y servicios. Sin embargo, el Royal Caribbean redobló la apuesta con la “Leyenda de los Océanos”, un barco que puede ser considerada como una ciudad flotante.

La embarcación tiene un peso aproximado de 250.800 toneladas brutas y según información revelada por la empresa, tendrá 18 pisos, 22 ascensores, 7 piscinas y una oferta gastronómica repartida en 5 restaurantes.

Tendrá una capacidad operativa que alcanza los 7.600 pasajeros. Una de sus principales innovaciones respecto a los modelos anteriores es que contempla un parque acuático denominado Categoría 6, descrito por la compañía como el más grande jamás instalado en una nave.

Render del barco Leyenda de los Océanos. Fuente Royal Caribbean.

En la misma línea, las instalaciones del buque estarán adaptadas para todas las edades y tendrá rampas de accesibilidad para personas con movilidad reducida.

El largo alcanzará aproximadamente los 365 metros, 50 metros de manga y será operado por 2.350 tripulantes.

Qué ruta hará el crucero y por qué países pasará

Según los itinerarios publicados por Royal Caribbean, el crucero tendrá su temporada inauguran en el verano de 2026 en el Mediterráneo occidental, con salidas previstas desde Barcelona, España y escalas en puertos de interés turístico.

Luego, a partir de noviembre, tendrá como objetivo las rutas en el caribe con operaciones desde Fort Lauderdale (Florida) y recaladas en el destino privado Perfect Day at CocoCay (Bahamas).

Leyenda de los Océanos. Fuente: Royal Caribbean.

Cuándo estará operativo el crucero

El barco flotó sobre agua por primera vez el pasado 2 de septiembre en el astillero de Meyer Turku, una empresa de construcción naval ubicada en Finlandia. Se espera que la entrega del crucero sea en 2026.

La maniobra de flotación requirió cerca de 12 horas y demandó el uso de 92 millones de galones de agua para llenar el dique seco, el cual es equivalente a 140 piscinas olímpicas.

Luego, la embarcación fue trasladada al muelle de equipamiento, donde se procederá con la instalación de sistemas eléctricos, plantas de tratamiento, maquinaria de cocina y elementos decorativos interiores.

Más adelante, se realizarán ensayos en el puerto y en mar abierto en la previa de la entrega definitiva.

Las innovaciones tecnológicas y de sustentabilidad del nuevo barco de Royal Caribbean

“La Leyenda de los Océanos” incorpora diversas tecnologías de propulsión eficiente y sistemas para el tratamiento de aguas residuales. Se implementarán procesos de reciclaje y reducción de consumo eléctrico para cumplir los máximos estándares internacionales.

Se destaca la automatización de funciones asociadas con la navegación, la seguridad y el servicio a los pasajeros. La nave buscará optimizar la operativa interna, el mantenimiento predictivo y la interacción de usuarios.