La sustentabilidad comenzó a incorporarse también a la organización de eventos corporativos, una actividad que implica traslados, consumo de energía, alimentación, utilización de insumos y generación de residuos. Medir esos factores permite conocer el impacto ambiental de un encuentro y establecer acciones concretas para gestionarlo.

Cómo medir la huella de carbono de un evento corporativo

Un caso se produjo durante la Jornada de Líderes 2026 de Grupo Hotelero Albamonte (GHA), que se realizó entre el 1 y el 3 de junio en Howard Johnson Marinas San Pedro. El encuentro reunió a más de 150 personas, entre inversores, gerentes de hoteles abiertos y en construcción, además de proveedores y sponsors.

La jornada fue desarrollada bajo un esquema de evento carbono neutral, incorporando la medición del impacto ambiental dentro de la planificación. Para calcular la huella de carbono se contemplaron los principales factores vinculados con la realización del encuentro.

El análisis incluyó los traslados de los participantes, el consumo energético, la alimentación, los insumos utilizados y la gestión de residuos. De esta manera, el impacto ambiental no se abordó solamente a partir de una estimación general, sino mediante la cuantificación de diferentes aspectos asociados a la actividad.

Howard Johnson, San Pedro Marinas Fuente: Howard Johnson, Grupo Hotelero Albamonte (GHA)

Compensación de emisiones: el Proyecto Selva de Urundel

El resultado de la medición alcanzó 14.099,58 kilogramos de dióxido de carbono equivalente (CO₂e). Esta cifra representa la huella calculada para la Jornada de Líderes 2026 a partir de los factores considerados en el relevamiento.

Una vez cuantificada la huella, las emisiones calculadas fueron compensadas en su totalidad. La compensación se realizó a través del Proyecto Selva de Urundel, destinado a contribuir con la conservación de bosques nativos y la biodiversidad de las Yungas salteñas.

Sustentabilidad en el turismo corporativo y los eventos de empresas

Además del componente ambiental, la Jornada de Líderes 2026 incluyó espacios de capacitación y debate sobre liderazgo, gestión, innovación, sustentabilidad e inteligencia artificial. La agenda reunió a distintos actores vinculados con la actividad hotelera y permitió abordar temas relacionados con la gestión del sector.

En este caso, la medición permitió transformar esos factores en un dato cuantificable. Los 14.099,58 kg de CO₂e calculados y compensados funcionan como referencia del impacto ambiental asociado a la jornada y muestran cómo la gestión de la huella puede incorporarse a la organización de encuentros empresariales.

El Grupo Hotelero Albamonte señala que el objetivo es incorporar la sustentabilidad a las decisiones vinculadas con su actividad y avanzar en acciones que puedan ser medidas. La información sobre sus iniciativas ambientales está disponible en el espacio de sustentabilidad de Howard Johnson y Days Inn Argentina.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.