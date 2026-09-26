Globant nombró a Sarab Narang como el nuevo CEO de Glob.AI, una movida estratégica que refleja la evolución en el campo de la inteligencia artificial y su aplicación en los negocios. Con más de 23 años de experiencia en soluciones de IA empresarial, Narang será responsable de llevar a cabo la transformación de cómo las empresas adquieren e implementan servicios de inteligencia artificial, aprovechando un modelo novedoso conocido como AI Pods.

Los AI Pods son el primer modelo de suscripción mensual que ofrece servicios como desarrollo de software, diseño y testing a gran escala, potenciado por inteligencia artificial. Este enfoque marca un cambio significativo desde el tradicional modelo de “horas-hombre” hacia uno más eficiente y orientado a resultados concretos. En lugar de cobrar por tiempo, Globant ofrece a sus clientes acceso a equipos integrados por agentes de IA que son supervisados por expertos, garantizando así la calidad y alineación estratégica.

Estrategia de crecimiento y desafíos en el entorno empresarial

Narang, quien reportará directamente a Martín Migoya, cofundador y CEO de Globant, liderará el crecimiento de Glob.AI, con un enfoque en escalar este modelo de servicios y aumentar su adopción en el mercado. Bajo su dirección, la empresa logró un crecimiento en los ingresos recurrentes anuales y estableció un pipeline de negocios de USD 436 millones, lo que demuestra el interés creciente en las soluciones basadas en inteligencia artificial.

“Glob.AI es la puerta de entrada a la era de servicios nativos de IA de Globant”, afirmó Migoya. La designación de Narang y el funcionamiento de los AI Pods representan un intento de las empresas de integrar la tecnología de manera más fluida y eficaz, algo que se vuelve cada vez más crucial en un entorno empresarial altamente competitivo. La innovación se convirtió en un imperativo y las organizaciones deben adaptarse rápidamente a las nuevas demandas del mercado.

Foto: creada con IA por El Cronista.

Un cambio de paradigma en la adopción de la inteligencia artificial

La propuesta de los AI Pods se basa en la orquestación de diversas capacidades de IA para crear soluciones más inteligentes y escalables. Este enfoque no solo busca aumentar la productividad, sino que también promueve la transformación digital de las empresas, permitiéndoles modernizar sus sistemas legacy de manera más eficiente y a un menor costo. Las herramientas de inteligencia artificial avanzan rápidamente y las empresas que no se adapten a estos cambios corren el riesgo de quedar atrás.

La designación de un líder con la experiencia de Narang, que previamente trabajó en empresas como AWS y KPMG, sugiere que Globant se posiciona estratégicamente para enfrentar el futuro del trabajo. “Al combinar la experiencia tecnológica de primer nivel de la compañía con capacidades de IA de vanguardia, tenemos la oportunidad de transformar la manera en que operan las empresas globales”, comentó Narang acerca de su nueva función.

A medida que la inteligencia artificial sigue ganando terreno en el ámbito empresarial y se convierte en un factor determinante en la competitividad, la relevancia de iniciativas como Glob.AI es innegable. Esto no solo refleja una tendencia hacia la digitalización, sino que también plantea preguntas sobre la necesidad de redefinir el trabajo y los procesos organizacionales en un mundo cada vez más automatizado. Las empresas que logren adaptarse serán las que prosperen en el futuro.

Con un enfoque en la productividad y la eficiencia, el movimiento de Globant hacia la adopción de AI Pods podría sentar las bases para una nueva era en el que las soluciones tecnológicas se alineen de manera más efectiva con los objetivos comerciales. Esto plantea un futuro interesante, tanto para la compañía como para sus clientes, en un ecosistema donde la innovación se convierte en la norma y no en la excepción.