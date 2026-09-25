El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos (NPS) abrió una convocatoria poco habitual: busca a una persona para vivir casi tres meses cerca del faro de Point Reyes, en California, y encargarse de atender a los visitantes que llegan hasta ese punto de la costa.

Se trata de un puesto de voluntariado, no de un empleo remunerado, pero a cambio ofrece algo que muchos buscan hoy: alojamiento con servicios incluidos .

El faro, construido en 1870, funcionó como guía para los barcos durante más de un siglo hasta que en 1975 se automatizó y pasó a manos del NPS. Desde aquel momento se conserva como sitio histórico y forma parte del Registro Nacional de Lugares Históricos desde 1991.

En qué consiste el voluntariado

El período de voluntariado va del 6 de noviembre de 2026 al 1 de febrero de 2027, con una carga de 30 horas semanales distribuidas en cuatro días.

La persona seleccionada tendrá que:

Atender el Centro de Visitantes.

Dar charlas breves de 15 minutos sobre la historia del lugar.

Responder preguntas sobre la naturaleza de la zona.

Vender merchandising del parque.

Usar un sistema de punto de venta

El NPS aclara que se trata de una tarea de cara al público, por lo que se valora especialmente el trato con la gente y la disposición a interactuar con quienes visitan el faro durante el invierno.

Qué incluye y qué condiciones exige

A cambio de las tareas, la persona seleccionada tendrá alojamiento a pocos minutos a pie del faro, con calefacción, agua, internet y lavandería sin costo. Además, el departamento cuenta con estacionamiento propio, aunque no dispone de televisión por cable.

Entre los requisitos, el organismo pide:

Contar con vehículo propio para trasladarse.

No llevar mascotas.

Poder bajar y subir los 313 escalones que separan el centro de visitantes del faro.

Adaptarse a un clima con niebla frecuente y vientos fuertes.

La convocatoria se tramita a través de la plataforma oficial Volunteer.gov.