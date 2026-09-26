El Gobierno respondió al primer ministro del Reino Unido por la soberanía de las Malvinas: “Están ilegalmente ocupadas”

El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, habló este sábado en una entrevista con el periódico The Sun y calificó las medidas dispuestas por Javier Milei, entre las que constan las sanciones a las petroleras que operan en las islas y su discurso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como una repetición de reclamos históricos. “Es lo mismo que se escuchó de los argentinos año tras año”, sostuvo.

Streeting fue más allá y afirmó que Argentina no cuenta con capacidad militar para tomar el archipiélago, mientras que Reino Unido sí puede defenderlo. Además, adelantó que su país estaría dispuesto a enviar tropas si se produjera un ataque argentino.

Qué dijo el secretario de Defensa británico

“Lo que hemos visto por parte del presidente de Argentina es quejarse de las Falkland, diciendo que son suyas. Este asunto se resolvió en 1982 y sigue siendo la voluntad firme de los habitantes de las Malvinas, cuya abrumadora mayoría, como saben, elige ser británica, y nosotros apoyamos a las Falkland”, declaró Streeting.

El funcionario remarcó que Reino Unido “sí tiene la capacidad de defenderlas”, en una definición que apunta a desalentar cualquier avance argentino sobre la disputa de soberanía, vigente desde la guerra de 1982.

Streeting también defendió el aumento del presupuesto militar anunciado por el Gobierno británico y consideró que una mayor capacidad de las Fuerzas Armadas funciona como mecanismo de disuasión.

El reclamo de Milei en la ONU

El mandatario argentino volvió a poner el foco en la soberanía del archipiélago durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, donde ratificó el reclamo histórico y pidió que haya consecuencias para las empresas que operan en las islas.

Milei calificó el tema como “una causa nacional” y defendió la postura territorial del país: “Es una prueba de la distancia que puede existir entre las palabras de las instituciones internacionales y la realidad sobre la que pretenden actuar”. También reiteró el llamado a Reino Unido para retomar el diálogo: “Al Reino Unido le reiteramos, una vez más, nuestro llamado a reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía”.

La respuesta de los representantes británicos ante la ONU

La contestación oficial de Reino Unido no tardó en llegar. Los representantes británicos ante las Naciones Unidas sostuvieron que el desarrollo de hidrocarburos en las Malvinas “es legítimo”, en referencia directa al pedido de sanciones planteado por Milei.

En un comunicado, remarcaron que el vínculo del país con las islas “es moderno y se basa en la asociación, los valores compartidos y el derecho de los habitantes de cada territorio a determinar su propio futuro”. Acusaron además a la Argentina de negar ese derecho y de “buscar activamente oportunidades en foros internacionales para hacer valer su reivindicación de soberanía”.

El trasfondo: el proyecto petrolero que reavivó la disputa

La tensión actual está directamente ligada al proyecto Sea Lion, un yacimiento ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Malvinas e impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, que prevé comenzar a extraer petróleo en marzo de 2028. Argentina ya había sancionado a Rockhopper en 2013 y a Navitas en 2022, y en la zona también operan con licencias exploratorias la británica Borders & Southern y la canadiense JHI.

El Gobierno de Milei avanzó además con un proyecto de ley que elevaría a 20 años de prisión la pena para quienes exploten recursos naturales en las islas sin autorización de Buenos Aires, y presentó una denuncia penal contra Navitas por perforaciones en el yacimiento. La disputa de soberanía, reconocida por una resolución de la ONU de 1965 que insta a ambos países a negociar, sigue abierta desde la guerra de 1982, que dejó 649 muertos argentinos y 255 británicos.