Las recetas sin harina ni azúcar adquieren cada vez mayor relevancia dentro del ámbito de la alimentación saludable, especialmente para aquellos que buscan opciones ricas en proteínas, fáciles de preparar y adecuadas para una merienda balanceada.

Esta torta de nueces satisface todas estas características, siendo esponjosa, nutritiva y elaborada con pocos ingredientes, sin productos ultraprocesados y sin dificultades en su preparación.

Razones para escoger una torta libre de harina y azúcar

La eliminación de harinas refinadas y azúcar contribuye a la consecución de niveles energéticos más estables y a la reducción de picos en la glucosa. En esta preparación, las nueces sustituyen a la harina convencional, brindando cuerpo, humedad y un sabor natural.

Asimismo, la incorporación de edulcorantes o miel faculta la personalización del dulzor según preferencias individuales, al tiempo que mantiene un perfil nutricional más balanceado.

Ingredientes de la torta de nueces con yemas y claras

4 yemas

4 claras

200 gramos de nueces

Edulcorante o miel, a gusto

Preparación del postre saludable de nueces y huevos

Paso 1: Picar las nueces hasta lograr una textura sumamente molida y arenosa. Reservar.

Paso 2: Batir las yemas junto al edulcorante o miel durante aproximadamente cinco minutos, hasta que la mezcla adquiera un color más claro, se espese y airee. Incorporar las nueces molidas e integrar.

Paso 3: Batir las claras hasta alcanzar el punto de merengue firme utilizando edulcorante adecuado para este proceso.

Paso 4: Incorporar las claras a la mezcla de yemas de modo envolvente, en tres tandas, cuidando de no perder la esponjosidad.

Paso 5: Volcar la preparación en un molde de 20 cm, desmontable o revestido con papel aluminio.

Paso 6: Hornear en un horno precalentado a 160 °C durante 30 a 40 minutos, hasta que al introducir un pinchador, este salga seco.

huevos y nueces

Budín de almendras y nueces sin harina ni azúcar: guía de preparación

Ingredientes:

3 huevos

150 gramos de nueces

100 gramos de almendras

Edulcorante o miel, a gusto

Esencia de vainilla (opcional)

Este budín de nueces y almendras sin harina ni azúcar representa una opción sencilla y útil para quienes desean un alimento casero, nutritivo y de rápida preparación.

Gracias a la incorporación de los frutos secos y los huevos, el resultado es bien esponjoso, con una miga húmeda y un sabor profundo, perfecto para disfrutar durante el desayuno o la merienda, todo ello sin hacer uso de ingredientes refinados. Además, su preparación se lleva a cabo en pocos pasos y no exige técnicas complejas.

Pasos:

Paso 1: Procesar las nueces y almendras hasta obtener una harina gruesa.

Paso 2: Batir los huevos con el edulcorante hasta integrar.

Paso 3: Agregar los frutos secos molidos y mezclar de forma homogénea.

Paso 4: Volcar en un molde para budín y hornear a 170 °C durante 35 minutos.

Torta de nueces: rápida, personalizable y nutritiva opción saludable.

La preparación de la torta de nueces no solo es rápida y sencilla, sino que también se puede personalizar con diferentes tipos de nueces, como almendras o avellanas, que aportan variados sabores y nutrientes.

Esta adaptabilidad la convierte en una opción versátil para quienes buscan variar sus meriendas saludables sin renunciar al placer de un buen postre.

Adicionalmente, la torta puede servirse con frutas frescas o un poco de yogur natural, añadiendo una dosis extra de fibra y probióticos. Estas combinaciones no solo realzan el sabor, sino que contribuyen a un equilibrio nutricional ideal para quienes desean llevar un estilo de vida más saludable.