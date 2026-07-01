Una fortuna: el electrodoméstico que está en tu cocina y puede contener oro escondido. (Fuente: IA).

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En millones de hogares del mundo hay un electrodoméstico infaltable: el microondas. Sirve para calentar, cocinar y hasta descongelar alimentos en cuestión de segundos.

Sin embargo, detrás de su uso cotidiano se esconde un mineral: algunos modelos contienen pequeñas cantidades de oro en su interior.

Los microondas de alta gama, especialmente los más modernos que superan los 500 dólares, incluyen tarjetas electrónicas con componentes que utilizan este metal precioso por su alta conductividad y resistencia a la corrosión. Aunque la cantidad es reducida, puede alcanzar hasta un gramo de oro por equipo.

Este hallazgo convierte al microondas en un objeto curioso: un electrodoméstico de uso diario que guarda un valor adicional oculto. Y aunque no es rentable desarmarlos masivamente, el interés por la recuperación de metales preciosos en electrodomésticos viene creciendo, sobre todo en mercados de reciclaje tecnológico.

El oro puede encontrarse en distintas partes del hogar (Fuente: Shutterstock).

¿Cuál es el oro escondido dentro de la cocina?

Los microondas de alta gama suelen venderse entre 500 y 2000 dólares, dependiendo de la marca y las funciones integradas como conectividad Wi-Fi, sensores inteligentes de cocción o acabados de lujo en acero inoxidable. Son estos modelos los que incorporan circuitos más complejos con contactos de oro en sus placas electrónicas.

Según expertos en reciclaje electrónico, el oro en los microondas se utiliza en pequeñas soldaduras y conectores que requieren alta conductividad. Si bien la cantidad es mínima en comparación con dispositivos como los teléfonos móviles, la existencia de este metal en un electrodoméstico de uso cotidiano sorprende a muchos consumidores.

Formas de recuperar el oro del microondas

El auge de la recuperación de oro en electrodomésticos forma parte de la llamada minería urbana. Cada año se desechan millones de toneladas de aparatos eléctricos y electrónicos, y en muchos de ellos hay metales como oro, plata y cobre que pueden ser reutilizados.

En el caso de los microondas, los especialistas señalan que no conviene desmontarlos por cuenta propia, ya que contienen piezas de alto voltaje peligrosas para el usuario. Sin embargo, en plantas de reciclaje autorizadas, los metales preciosos se extraen de manera segura y responsable. Para quienes buscan comprender el proceso, los pasos clave son:

Identificación del aparato : verificar si se trata de un microondas de alta gama con tarjetas electrónicas avanzadas.

: verificar si se trata de un microondas de alta gama con tarjetas electrónicas avanzadas. Entrega en puntos autorizados : llevar el electrodoméstico a centros de reciclaje certificados que manejan residuos electrónicos.

: llevar el electrodoméstico a centros de reciclaje certificados que manejan residuos electrónicos. Extracción de componentes: los técnicos desmontan las placas electrónicas que contienen pequeñas partes con oro.

Los especialistas señalan que no conviene desmontar un microondas por cuenta propia. (Fuente: IA).