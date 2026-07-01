En esta noticia Una experiencia única en el corazón de Buenos Aires

Hay lugares que parecen conservar intacta la capacidad de sorprender. El Pasaje de los Carruajes, escondido bajo el hall principal del Teatro Colón, es uno de ellos. Allí donde hace más de un siglo ingresaban los carruajes de la aristocracia porteña, hoy es posible vivir una experiencia que combina alta gastronomía, música en vivo y patrimonio en un escenario que pocos conocen.

Blue Pasaje de los Carruajes volvió a celebrar una nueva edición de la Gala de los Carruajes, una propuesta que forma parte del ciclo Encuentro de Sentidos y que invita a descubrir el Colón desde una perspectiva completamente distinta: sentado a la mesa.

Una experiencia única en el corazón de Buenos Aires

La velada comienza con una sensación difícil de describir. Basta atravesar el ingreso para que el ruido de la ciudad desaparezca y el tiempo parezca retroceder más de cien años. Los pisos originales de teselas venecianas, la arquitectura restaurada y la iluminación tenue construyen un escenario donde cada detalle parece pensado para que la historia vuelva a cobrar vida.

La experiencia se completa con un menú de tres pasos creado por el chef Gastón Storace y una cuidada selección de vinos de Terrazas de los Andes. Pero la verdadera magia aparece cuando la gastronomía comienza a dialogar con la música.

Mientras un trío de músicos del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón interpreta piezas con instrumentos de viento, los sabores parecen adquirir otro ritmo. Cada plato llega acompañado por una melodía que transforma la cena en una experiencia sensorial donde la música no solo se escucha: parece acompañar cada bocado, como si los sabores también danzaran en el paladar.

Según explicó el propio chef, cada creación gastronómica nace inspirada en las obras que forman parte de la programación del Teatro Colón. No se trata únicamente de una cena de autor: cada plato busca contar una historia y prolongar la emoción del escenario a través de la cocina, haciendo que el comensal también se convierta, por unas horas, en parte de la función.

Quizá por eso resulta inevitable dejarse llevar por la imaginación. La experiencia tiene algo de cuento. Durante unas horas es fácil olvidar que afuera sigue transcurriendo la ciudad y sentir que uno forma parte de ese universo donde el arte, la arquitectura y la gastronomía conviven con absoluta naturalidad.

Visitar el Teatro Colón siempre despierta asombro. Esa misma sensación reaparece al descubrir el Pasaje de los Carruajes. Lejos de diluirse con los años, vuelve con la misma intensidad capaz de sorprender incluso a quienes creían conocerlo.

Esa es, probablemente, la mayor virtud de la Gala de los Carruajes. No solo permite conocer uno de los espacios más reservados del teatro, sino vivirlo de una manera poco habitual, íntima y profundamente emotiva.

Paseo Colón

Cómo visitar Blue Pasaje de los Carruajes

La propuesta está abierta a todo el público, incluso para quienes no asisten a una función del Teatro Colón. Blue Pasaje de los Carruajes tiene ingreso por Tucumán 1171 y abre de lunes a sábados de 8.30 a 00.00 y los domingos de 8.30 a 23.00, permitiendo descubrir este histórico rincón del teatro en cualquier momento del día.

Próximos eventos del ciclo Encuentro de Sentidos

Julio: Degustación de vinos con maridaje por el Día del Sommelier.

Agosto: Ritual del Té.

Septiembre: Gala de los Carruajes.

Octubre: Ritual del Té.

Noviembre: Gala de los Carruajes.

Para consultar fechas, artistas invitados y realizar reservas, la información se encuentra disponible en el Instagram oficial @pasajedeloscarruajes.gl.