En esta noticia ¿Cuáles son las 5 plantas que florecen todo el año?

A pesar de las bajas temperaturas y la menor cantidad de horas de sol, se puede aprovechar la época para darle un impulso al jardín. Es así que existen cinco plantas que decoran, perfuman y llenan de color los espacios. Entre las más elegidas, estas no fallan: alegría del hogar, portulaca, cosmos, verbena y caléndula.

Funcionan bien en jardines grandes, balcones o macetas pequeñas y que prácticamente no exigen mantenimiento. Además, crecen rápido y resisten sin problemas el clima caluroso.

¿Cuáles son las 5 plantas que florecen todo el año?

En Argentina, donde conviven climas muy diversos y condiciones muy variables según la región, estas variedades son altamente resistentes:

Caléndula, color constante y rusticidad

Destaca por su capacidad de resiembra espontánea (las semillas caen, germinan solas y garantizan plantas nuevas cada temporada).

Es sumamente agradecida: tolera distintos tipos de suelo, se adapta muy bien a climas templados y requiere un mantenimiento mínimo.

La caléndula es una planta rica en colágeno, ideal para fortalecer los huesos. Fuente: Archivo.

Alegría del hogar, la opción para sectores sombreados

Ideal para patios y balcones con sombra parcial y ambientes húmedos, donde se expande con rapidez.

Se reproduce de manera espontánea tanto por semillas como por esquejes. Su floración intensa mantiene activos los sectores del jardín donde otras especies no prosperan por falta de sol directo.

Portulaca, “flor de seda”, resistencia extrema

Soporta altas temperaturas, sequías y suelos pobres sin perder capacidad de floración.

Sus semillas se dispersan con facilidad, ocupando espacios de manera natural y sin intervención manual.

Cosmos, estética silvestre de bajo mantenimiento

Aporta un estilo campestre y descontracturado con flores livianas.

Se multiplica por autosiembra anual, es muy confiable para zonas con limitaciones hídricas y tolera perfectamente los períodos de sequía y los suelos de baja calidad.

Verbena, volumen y cobertura rápida

Especie estratégica para jardines soleados por su bajo requerimiento de agua y alta resistencia al calor.

Tiene una floración prolongada y se expande rápidamente, cubriendo grandes superficies mediante semillas y multiplicación natural.

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