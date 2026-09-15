Michael J. Fox recibió un premio Emmy por su lucha contra el Parkinson y emocionó a todos: “Mi diagnóstico no significaba rendirme”.

Michael J. Fox protagonizó uno de los momentos más emotivos de los Premios Emmy 2026 al recibir el Premio Humanitario Bob Hope. El reconocimiento distinguió su trabajo altruista y su compromiso sostenido con las personas que conviven con Parkinson, una enfermedad que forma parte de su vida desde hace décadas.

La sala recibió al intérprete de pie y la ceremonia repasó su extensa trayectoria mediante un video que mostró tanto sus trabajos frente a las cámaras como su dedicación a la investigación médica. Conocido mundialmente por interpretar a Marty McFly en Volver al Futuro, Fox se convirtió en el sexto artista en obtener esta distinción desde su creación.

El discurso de Michael J. Fox y el recuerdo de Bob Hope

Al subir al escenario, Fox combinó agradecimientos, recuerdos y humor, incluso mientras los efectos físicos de la enfermedad se hacían visibles durante su intervención. Primero reconoció a Julianna Margulies, su compañera de elenco en The Good Wife, y luego centró sus palabras en Bob Hope, figura que inspiró el nombre del galardón.

Michael J. Fox recibió el premio Bob Hope durante la entrega de los Emmy (Fuente: EFE). Fuente: EPA CHRIS TORRES

El actor recordó que sus padres habían crecido durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, y explicó que para su familia Hope representaba mucho más que un artista. “Él encarnaba todo aquello en lo que llegué a creer años después”, afirmó Fox, antes de explicar cómo tomó aquellas enseñanzas como referencia para enfrentar las dificultades de su propia vida.

El diagnóstico que cambió su vida y la creación de su fundación

Fox recibió el diagnóstico de Parkinson en 1991, cuando tenía apenas 29 años. Durante su discurso contó que inicialmente decidió mantenerlo en privado porque temía que pudiera perjudicar su carrera y la relación que mantenía con el público. Sin embargo, la reacción que encontró cuando finalmente habló de su situación fue muy distinta a la que había imaginado.

“Comprendí que aceptar esto no significaba que tuviera que rendirme. Simplemente significaba hacer todo lo posible por todas las personas que viven con esta enfermedad. Así que me propuse defender las necesidades de los pacientes, recaudar fondos y desarrollar una cura”, sostuvo.

Ese propósito derivó en la creación, en el año 2000, de la Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research, organización dedicada a financiar investigaciones para encontrar tratamientos y una cura. En los Emmy, el actor agradeció a investigadores, donantes, trabajadores y pacientes por el avance conseguido, además de destacar el respaldo de su familia.

El actor conduce una fundación que busca la cura para el Parkinson (Fuente: EFE). Fuente: EPA EFE/EPA/CHRIS TORRES

Días antes de la ceremonia, Fox también había reconocido que los síntomas se volvieron más difíciles de controlar con el paso del tiempo. A sus 65 años, mencionó especialmente los temblores y las dificultades relacionadas con el equilibrio, aunque mantuvo su confianza en el futuro de la investigación: “La ciencia está demostrando que estamos cada vez más cerca. Vemos más avances en la investigación cada año, nuevos medicamentos para ayudar a los pacientes a vivir mejor, y mejores herramientas para que los científicos avancen más rápido”.