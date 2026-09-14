Buscan voluntarios para vivir en una de las islas más lindas de España. Foto Shutterstock.

Viajar a España y conocer Tenerife puede ser una oportunidad para quienes buscan una experiencia diferente sin tener que afrontar el costo de un alojamiento durante su estadía. Una propuesta de voluntariado, publicada en Worldpackers, ofrece la posibilidad de instalarse en la isla a cambio de una colaboración semanal.

El puesto se desarrolla en un hostel multicultural y requiere 16 horas de trabajo por semana, distribuidas en cuatro jornadas. A cambio, los voluntarios cuentan con cuatro días libres, además de alojamiento y acceso a distintos servicios.

Cómo es el voluntariado en Tenerife

La propuesta pertenece a Tenerife Experience Hostel, un alojamiento ubicado en una zona de la isla con buena conexión y orientado a recibir viajeros de distintos países.

Los voluntarios se incorporan al equipo y colaboran principalmente con tareas de limpieza y housekeeping. Entre las actividades se encuentran la limpieza de dormitorios, baños, cocina y espacios comunes.

También deben ayudar con la preparación de las habitaciones, hacer las camas y realizar distintas tareas domésticas necesarias para el funcionamiento cotidiano del hostel.

La colaboración es de 16 horas semanales, organizadas en cuatro días de trabajo, por lo que los voluntarios tienen cuatro días libres cada semana.

Cómo es el voluntariado en Tenerife.

Qué ofrece el alojamiento en Tenerife

Uno de los principales beneficios de la propuesta es el alojamiento gratuito durante la experiencia.

Los voluntarios cuentan con una cama en una habitación compartida con otros viajeros o integrantes del equipo. Además, pueden utilizar la cocina equipada del hostel para preparar sus propias comidas.

La propuesta también incluye internet de alta velocidad y un espacio de trabajo destinado a quienes necesiten trabajar de manera remota durante su estadía.

De esta manera, el voluntariado puede resultar especialmente atractivo para viajeros, mochileros y nómadas digitales que quieran combinar su estadía en Tenerife con otras actividades.

Cuáles son los requisitos para ser voluntario

La convocatoria establece algunos requisitos para quienes quieran postularse:

Tener entre 18 y 45 años .

Contar con inglés fluido y español fluido .

Tener seguro de viaje.

Se aceptan voluntarios individuales, parejas y dúos.

Además de cumplir con estos requisitos, el hostel busca personas responsables, activas, sociables y con una actitud positiva para compartir el día a día con huéspedes y otros integrantes del equipo.

La convocatoria establece algunos requisitos para quienes quieran postularse.

Qué tareas deben realizar los voluntarios

La mayor parte de la colaboración está vinculada con el mantenimiento y la limpieza del hostel.

Entre las principales tareas se encuentran:

Limpiar dormitorios.

Limpiar baños.

Mantener ordenada la cocina.

Limpiar las áreas comunes.

Preparar las camas.

Realizar tareas domésticas generales.

Brindar apoyo al funcionamiento cotidiano del alojamiento.

La propuesta también destaca la importancia de mantener una buena comunicación con el equipo, respetar a los huéspedes y cumplir con los horarios establecidos.

Qué gastos no están incluidos

Aunque el alojamiento forma parte de la propuesta, hay algunos gastos que deben ser afrontados por el voluntario.

La convocatoria aclara que los vuelos, el transporte interno y la visa no están incluidos. Además, se exige contar con seguro de viaje.

Por lo tanto, quienes estén interesados deberán contemplar esos costos antes de organizar su viaje a Tenerife.

Una experiencia para conocer Tenerife y otros viajeros

Además de la colaboración en el hostel, la propuesta apunta a generar una experiencia multicultural. El alojamiento recibe personas de distintos lugares y busca que los voluntarios puedan compartir actividades y momentos con otros viajeros.

El objetivo es combinar las tareas del hostel con tiempo libre para descubrir Tenerife, descansar y conocer el entorno.

Con solo 16 horas de colaboración semanal y cuatro días libres, la propuesta permite disponer de una buena cantidad de tiempo para recorrer la isla o continuar con actividades personales mientras se cuenta con alojamiento.