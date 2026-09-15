Una antigua profecía atribuida a Nostradamus volvió a quedar en el centro de la atención por una interpretación que la vincula con uno de los grandes debates tecnológicos de la actualidad: el avance de la inteligencia artificial y el riesgo de que una superinteligencia llegue a superar las capacidades humanas.

La teoría comenzó a circular nuevamente en redes sociales en un momento en el que distintos especialistas de la industria tecnológica expresaron preocupación por el futuro.

El 9 de septiembre, el investigador Jacob Coxon renunció a Anthropic y advirtió en un mensaje interno sobre el peligro de que una superinteligencia artificial pueda representar un “ riesgo de causar la extinción humana ”.

En medio de ese debate, algunos usuarios recuperaron una de las enigmáticas cuartetas y encontraron en sus palabras una posible referencia.

Qué dice la Centuria IV de Nostradamus

La referencia corresponde a la Centuria IV, Cuarteta 31, incluida en Las Profecías de Nostradamus, una obra publicada en el siglo XVI. En el texto aparece la figura de un nuevo sabio y una referencia a sus discípulos:

“ Un nuevo sabio de cerebro solitario, será hecho inmortal por sus discípulos, [...] ”

La traducción y la forma exacta del fragmento pueden variar según la edición y el idioma, por lo que las versiones que circulan actualmente no son idénticas.

A partir de expresiones como “nuevo sabio”, “cerebro” e “inmortal”, algunas interpretaciones contemporáneas establecieron un paralelismo con el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial cada vez más sofisticados.

La idea plantea que Nostradamus podría haber descrito, de manera simbólica, la aparición de una inteligencia no humana creada por personas.

Profecía de Nostradamus e inteligencia artificial: la Centuria IV, Cuarteta 31, es reinterpretada en la actualidad a partir de sus referencias a un “nuevo sabio”, un “cerebro” y la inmortalidad.

La conexión con la inteligencia artificial apareció siglos después

Sin embargo, la cuarteta no menciona inteligencia artificial, computadoras, robots ni ninguna tecnología comparable con las actuales. La asociación con la IA surge de una lectura moderna de un texto escrito hace más de 400 años .

Las profecías de Nostradamus se caracterizan por utilizar un lenguaje críptico, referencias simbólicas y expresiones que pueden adquirir diferentes significados dependiendo de la interpretación.

Esa característica hizo que, después de determinados acontecimientos históricos, distintas cuartetas fueran reinterpretadas para encontrar supuestas coincidencias con hechos posteriores.

Por eso, la relación entre esta profecía y la inteligencia artificial debe entenderse como una interpretación contemporánea y no como una predicción demostrada.

Nostradamus y el temor a una superinteligencia

El renovado interés por la cuarteta también coincide con un debate real dentro de la industria tecnológica. Investigadores especializados en seguridad y alineamiento de IA analizan qué podría ocurrir si los sistemas alcanzan capacidades muy superiores a las humanas y adquieren un grado elevado de autonomía.

Las advertencias sobre estos escenarios no tienen relación histórica con Nostradamus. Sin embargo, el paralelismo resulta atractivo para las redes sociales porque permite vincular una antigua profecía con uno de los mayores interrogantes del presente: qué ocurrirá si la inteligencia artificial llega a desarrollar capacidades que los seres humanos no puedan controlar completamente.