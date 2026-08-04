Japón desplegó una de sus intervenciones cambiarias más importantes para contener la caída del yen y recibió una ayuda poco habitual por parte de Estados Unidos.

La operación logró estabilizar la moneda nipona, pero también dejó una señal de alerta para los mercados: si Tokio necesita profundizar la defensa, podría aumentar la presión sobre las tasas internacionales y afectar a los activos de países emergentes, incluidos los bonos argentinos.

Según un informe de Goldman Sachs Japón adoptó un “enfoque máximo” mediante una venta significativa de dólares contra yenes. Las cuentas vinculadas al Banco de Japón (BoJ) sugieren que la magnitud de la operación se ubicó en el extremo superior de las intervenciones históricas.

La acción japonesa estuvo acompañada primero por consultas de precios (conocidas como rate checks) realizadas desde Estados Unidos y, posteriormente, por una intervención “directamente estadounidense”.

Para Goldman, el movimiento funcionó como una señal explícita de respaldo al yen tanto frente al dólar como frente al euro.

Sin embargo, la reacción del mercado fue relativamente acotada. Pese al tamaño de la intervención y al acompañamiento de Washington, la respuesta del yen se ubicó en la parte baja de los promedios históricos.

El banco estadounidense interpretó ese resultado como una muestra de los “rendimientos decrecientes” de las intervenciones cuando la depreciación de una moneda responde, en buena medida, a los fundamentos económicos y financieros.

Japón compró tiempo, pero no cambió la tendencia

La intervención puede detener una corrida y desalentar posiciones especulativas, pero no necesariamente modifica el problema de fondo.

Japón mantiene tasas considerablemente más bajas que otras economías desarrolladas, importa buena parte de la energía que consume y posee una enorme cantidad de capital invertido en el exterior.

Goldman considera probable que las autoridades vuelvan a intervenir si el yen comienza a perder la recuperación reciente, como sucedió en mayo.

No obstante, el banco remarcó que estas operaciones sirven principalmente para “comprar tiempo” hasta que los fundamentos se vuelvan más favorables.

Tampoco espera que las subas graduales de tasas del Banco de Japón sean suficientes para fortalecer sostenidamente la moneda. El mercado ya incorporó en gran medida un aumento durante las próximas reuniones, por lo que una modificación moderada de la política monetaria tendría un impacto limitado.

La herramienta más potente, según Goldman, sería una repatriación del capital japonés colocado en el exterior. Si los inversores vendieran activos internacionales para regresar fondos al país, deberían comprar yenes y podrían generar una apreciación más duradera. Pero ese proceso tendría costos, ya que las inversiones externas ofrecieron durante años rendimientos más atractivos.

El vínculo con los bonos del Tesoro

Gastón Lentini, asesor de inversiones, explicó en un documento enviado a sus clientes que la dimensión internacional del problema surge de la gran exposición de Japón a los bonos del Tesoro estadounidense.

“Japón es el mayor tenedor de bonos del Tesoro en todo el mundo y, cuando necesita comprar yenes, vende esos bonos, haciendo que el precio baje y la tasa que rinden suba”, sostuvo. De esta manera, la defensa de la moneda japonesa puede terminar influyendo indirectamente en el costo del crédito estadounidense.

La relación financiera es inversa: cuando cae el precio de un bono, sube su rendimiento. Por eso, una eventual venta relevante de activos externos japoneses podría presionar al alza las tasas de largo plazo de Estados Unidos, explica.

El informe de Goldman no afirma que Japón haya financiado esta última intervención mediante una venta masiva de Treasuries, pero sí destaca que el país posee una cartera internacional “extraordinariamente grande y que una reversión de esos flujos tendría efectos fuertes y duraderos sobre el yen y otras monedas”.

Por lo tanto, la presión sobre la deuda estadounidense aparece como un riesgo potencial, no como un efecto ya comprobado de la operación.

“Japón estornuda, Estados Unidos se resfría”, sintetizó Lentini.

Cómo llega el impacto hasta la Argentina

El principal canal de transmisión hacia los activos argentinos son las tasas estadounidenses. El rendimiento de los Treasuries funciona como referencia global: “Cuando sube, los inversores exigen una rentabilidad mayor para mantener bonos de países con más riesgo”, dice el estratega.

En términos fáciles de entender, el rendimiento de un bono argentino puede dividirse entre la tasa libre de riesgo de Estados Unidos y el diferencial exigido específicamente por prestarle a la Argentina. Entonces, si sube el primero y el riesgo local no se comprime en una magnitud equivalente, el precio del bono argentino tiende a bajar.

Goldman identificó precisamente una venta adicional en el tramo largo de la curva estadounidense como uno de los principales riesgos para las monedas y las estrategias de carry trade emergentes.

Y es que aunque la intervención sobre el yen y una Reserva Federal (Fed) más moderada redujeron el peligro de una apreciación disruptiva del dólar, todavía persiste la amenaza de tasas largas elevadas.

Para la Argentina, esto implica que la mejora de los fundamentos domésticos puede resultar insuficiente para impulsar los bonos si vuelve a deteriorarse el escenario internacional.

Una suba de los rendimientos estadounidenses encarece el financiamiento global, reduce el atractivo relativo de la deuda emergente y puede dificultar una eventual vuelta del país al mercado internacional.

¿Qué pasa con las acciones?

El impacto también puede trasladarse a las acciones. Lentini señaló que una parte importante de las inversiones vinculadas con inteligencia artificial se financia con deuda. Si aumenta el costo del dinero, cae el valor presente de las ganancias esperadas y las compañías con valuaciones más exigentes quedan expuestas a una corrección.

Un ajuste fuerte en Wall Street normalmente reduce el apetito por riesgo y afecta también al S&P Merval y a los Cedears.

El petróleo abre un efecto de dos caras

La energía agrega otra capa al problema. Japón importa la mayor parte de los recursos energéticos que consume, por lo que la suba del petróleo deteriora sus cuentas externas, aumenta los costos internos y profundiza la presión sobre el yen.

Goldman observó que, durante la escalada del conflicto en Medio Oriente, las monedas de países importadores de energía tuvieron un peor desempeño. En cambio, Brasil y Colombia se mantuvieron entre las alternativas más atractivas para estrategias de carry, en parte porque se benefician de precios energéticos elevados.

La Argentina también presenta una situación particular. Un petróleo más caro puede mejorar las exportaciones y el ingreso de dólares de Vaca Muerta, pero simultáneamente endurece las condiciones financieras internacionales. El beneficio comercial puede convivir, entonces, con una baja de los bonos y una suba del riesgo país.

“Esto sigue siendo favorable a nuestro país”, consideró Lentini sobre el canal energético y agrícola. Sin embargo, ese efecto positivo no elimina el riesgo financiero: si el petróleo alimenta la inflación estadounidense y demora una baja de tasas de la Reserva Federal, la Argentina puede recibir más dólares comerciales y, al mismo tiempo, enfrentar un costo de capital más alto.

Cuál es la recomendación de los especialistas en este contexto

Frente a este escenario, el asesor propone reducir la concentración y combinar renta variable con instrumentos de renta fija.

“Diversificar bien la renta variable y sumar a la cartera renta fija es lo que venimos repitiendo hace tiempo”, afirmó. También recomendó evitar que toda la exposición de deuda quede concentrada en obligaciones negociables argentinas y considerar fondos de renta fija latinoamericana.

La estrategia busca disminuir tanto el riesgo internacional como el asociado al calendario electoral regional. Según Lentini, la proximidad de las elecciones argentinas de 2027, junto con los procesos políticos de Brasil y Estados Unidos, justifica adoptar una cartera más equilibrada.

La intervención conjunta logró colocarle un piso transitorio al yen, pero no resolvió los desequilibrios que explican su debilidad. Para los inversores argentinos, la variable decisiva no será solamente la cotización de la moneda japonesa, sino si su defensa termina afectando las tasas de los Treasuries. Allí se juega el impacto sobre los bonos soberanos, el riesgo país y el costo de financiamiento de la Argentina.