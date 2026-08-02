En distintos países del mundo, el emprendimiento se ha convertido en una opción cada vez más apreciada entre las salidas profesionales posibles. Son los jóvenes sobre todo quienes impulsan esta idea que prioriza la independencia laboral y la creación de proyectos propios.

En España, estas ideas se ven reflejadas en los autónomos, aunque en otros países la emigración para encontrar mejores opciones laborales también puede ser considerada como un tipo de emprendimiento. En cualquier caso, todas las personas decididas a emprender comparten algo en común: las ganas y el esfuerzo por sacar un proyecto adelante.

Este fue el caso de Paula Álvarez, quien hace tres años decidió emigrar a España en busca de nuevas oportunidades. La joven colombiana de 24 años trabajaba como auxiliar contable en su país, pero al llegar tuvo que empezar de nuevo. “Pasé de ser auxiliar contable en Colombia a limpiar pisos para sobrevivir”, resume en un video de su cuenta de TikTok, donde su historia no tardó en volverse viral.

Las dificultades de conseguir trabajo como inmigrante en España. mirsad sarajlic

¿Cuáles son las dificultades de emigrar y dejar un trabajo atrás?

La reconversión de Paula fue radical, pero el relato no se queda en la caída profesional. En el mismo video reconoce algo inesperado: “La niña de casa que tuvo que aprender a limpiar y a cocinar para poder sobrevivir en un país nuevo me llevó a descubrir que me gusta la cocina”.

El proceso de adaptación la obligó a desarrollar habilidades que nunca había tenido. Antes de emigrar, en su casa “no me tocaba ni mover un solo dedo” porque era, según sus propias palabras, “la mimada de mi abuela”. Ese contraste hace aún más brusco el cambio: la migración no solo la empujó a limpiar casas, sino a adquirir destrezas cotidianas que antes habían estado fuera de su vida.

“Me tocó aprender a limpiar. El que ha emigrado sabe que una se tiene que volver lo que nunca ha sido”, afirma.

La salida laboral más rápida para los inmigrantes en España

El caso de Paula no es excepcional. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan una realidad extendida: cerca del 45% de las personas que trabajan en el empleo doméstico en España son extranjeras, y más del 95% son mujeres. El sector da empleo a más de medio millón de personas en el país.

Para muchas de ellas, el trabajo doméstico no es una elección, sino el primer escalón posible en un sistema que no reconoce automáticamente las titulaciones o trayectorias profesionales del país de origen.

Qué planes tiene Paula para el futuro

A pesar de todo, Paula no habla solo de pérdida. Su relato mezcla el esfuerzo con una perspectiva de futuro clara. “Hasta el día de hoy estoy súper orgullosa de mí misma”, afirma, y aclara que el trabajo doméstico es “solo el comienzo”: quiere seguir formándose, crecer profesionalmente y emprender algún día.

“Soy una soñadora despierta, pero eso es lo que me mantiene en pie. Soy una auxiliar contable limpiando pisos, pero esto es solo el comienzo”, cierra.