El viejo truco de las abuelas para que el trapo rejilla no tome olor feo.

El trapo rejilla es uno de los elementos más usados en la cocina, pero también uno de los que más rápido puede acumular humedad, restos de comida y microorganismos. Por eso, con el paso de los días, muchas personas notan que empieza a desprender un olor desagradable incluso después de lavarlo.

Sin embargo, existe un método sencillo que ayuda a recuperar su frescura y evitar que vuelva a tomar mal olor. El secreto está en aplicar un paso extra durante la limpieza que muchas abuelas incorporaban a su rutina.

El truco del agua caliente para eliminar el olor del trapo rejilla

Una de las técnicas más efectivas consiste en sumergir el trapo rejilla en agua caliente durante unos minutos antes de lavarlo. El calor ayuda a desprender restos de grasa y suciedad acumulada entre las fibras, que suelen ser los responsables del olor desagradable.

El truco del agua caliente para eliminar el olor del trapo rejilla. Freepik.

Para hacerlo correctamente:

Llevar una olla con agua a ebullición. Cuando el agua hierva, agregar medio jabón blanco rallado y una cucharada de bicarbonato de sodio. Incorporar los trapos rejilla al agua caliente. Estas cantidades alcanzan para lavar entre tres y cuatro unidades; si se limpia solo uno, reducir la cantidad de jabón y bicarbonato. Dejar los trapos en remojo entre 15 y 20 minutos para que la mezcla actúe sobre la suciedad y los malos olores. Retirar los trapos, desechar el agua y enjuagarlos con abundante agua limpia. Por último, escurrirlos bien y dejarlos secar completamente en un lugar ventilado antes de volver a usarlos.

Es importante no guardarlo húmedo ni dejarlo arrugado sobre la mesada, ya que la humedad favorece la aparición de malos olores.

Es importante no guardarlo húmedo ni dejarlo arrugado sobre la mesada, ya que la humedad favorece la aparición de malos olores.

Otros trucos para mantener el trapo rejilla limpio

Además del lavado con agua caliente, existen algunos hábitos que ayudan a prolongar su uso:

Dejarlo secar al aire libre después de cada uso: evitar que permanezca mojado dentro de la pileta.

Enjuagarlo inmediatamente: los restos de comida y grasa pueden quedar atrapados en la tela.

No usar el mismo trapo para todo: conviene separar los que se utilizan para secar platos, limpiar superficies o manipular alimentos.

Cambiarlo cuando ya no recupera su aspecto original: un olor persistente puede indicar que acumuló demasiada suciedad.

El error que hace que el trapo rejilla huela mal

Uno de los errores más comunes es utilizarlo durante varios días sin una limpieza profunda. Aunque parezca limpio a simple vista, puede retener humedad y residuos invisibles que generan ese característico olor feo.

Con un lavado adecuado y algunos cuidados diarios, el trapo rejilla puede mantenerse en mejores condiciones y evitar convertirse en una fuente de malos olores dentro de la cocina.