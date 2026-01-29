Las termas son un lugar perfecto para relajarse durante las vacaciones en medio de aguas calientes con propiedades curativas. A su vez, existe un complejo que ofrece hasta un 60% de descuento en el valor de la entrada.

De esta manera, no solo podrán disfrutar de sus piletas, sino que ahorrarán una gran parte en el ingreso. Además, solo está a 4 horas de Buenos Aires, por lo que es una escapada ideal de fin de semana.

Las termas que ofrecen hasta un 60% de descuento para este grupo de personas y están a 4 hs de Buenos Aires. Foto: Termas de Colón

¿Qué termas ofrecen descuentos y dónde quedan?

Las Termas de Colón, ubicadas en la localidad de Colón, Entre Ríos, a orillas del Río Uruguay, lanzaron una promoción especial para los jubilados. Con un descuento del 60%, solo pagarán $ 7600.

En ese sentido, destacaron que la oferta es válida todos los días y las veces que deseen. Solamente deberán presentar el comprobante de la jubilación.

En el caso de los afiliados a la Caja de Jubilaciones de Colón tienen una tarifa aún más accesible: $ 5700. Por su parte, las personas con discapacidad y los menores de 2 años pueden ingresar gratis.

Para llegar, se tarda alrededor de 4 horas desde CABA tomando la Ruta Nacional 12 hasta Ceibas y, posteriormente, la RN 14 hasta la entrada de la RN 135 que da acceso a Colón.

¿Por qué elegir estas termas para hacer una escapada?

Las Termas de Colón cuentan con 13 piscinas de aguas mesotermales (entre 32 °C y 40 °C), con propiedades bicarbonatadas, sódicas y cálcicas ideales para aliviar dolores musculares, articulares y mejorar la circulación. Por tal motivo, son perfectas para personas mayores o con movilidad reducida.

El complejo abre todos los días de 9:00 a 20:00, todo el año, y cuenta con estas atracciones:

Piscinas cubiertas, semitechadas y al aire libre.

Toboganes y piletas recreativas (de 11:00 a 18:00 en verano).

Spa, hidromasajes, restaurante, kioscos, alquiler de toallas/batas/lockers y enfermería.

De esta manera, el plan low cost te permitirá relajar los músculos y articulaciones, aliviar el estrés y mejorar el bienestar general en medio de un entorno tranquilo y sin el ruido de la ciudad.

Precios generales de las termas en enero 2026