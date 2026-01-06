Los ministerios de Ambiente y de Salud Pública (MSP) investigan la afectación del agua del Río Uruguay que derivó en que decenas de bañistas, de diferentes edades, de playas de los departamentos de Colonia, Soriano y Río Negro concurrieran al médico a comienzos de 2026 tras presentar erupciones cutáneas con picazón.

El MSP lanzó ayer un comunicado señalando que el viernes y sábado pasado personas de “distintas edades” realizaron “múltiples consultas” médicas por la aparición de un “cuadro de erupción cutánea pruriginosa, sin fiebre ni otros síntomas asociados”, tras bañarse en diferentes playas del litoral del país.

A comienzos de este año , a partir de un trabajo en red de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental con las intendencias, el MSP y otros organismos, comenzaron a recibir denuncias de erupciones de bañistas, primero de la playa de la Agraciada (en Soriano), luego de los balnearios colonienses Carmelo, Nueva Palmira, Zagarzazu, Las Cañas (en Río Negro) y de algunos guardavidas en el departamento de Paysandú.

El director nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente, Alejandro Nario, explicó que mañana, miércoles, habrá una reunión con las intendencias del litoral del país con el objetivo de avanzar en el nuevo reglamento de bañabilidad en playas y unificar estándares de calidad del agua.