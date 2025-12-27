En una de las ciudades más pobladas del mundo funciona a diario una estación de tren que, además de cumplir un rol central en el transporte urbano, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Se trata de la Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus, una terminal ferroviaria que combina valor histórico, arquitectura destacada y uso cotidiano, y por la que circulan millones de personas cada día.

¿Cuándo fue inaugurada esta estación histórica?

La estación fue inaugurada en 1888, cuando la ciudad todavía se llamaba Bombay y formaba parte del Imperio británico. El edificio fue diseñado por el arquitecto Frederick William Stevens y combina el gótico victoriano con influencias de la arquitectura india y detalles de tradición islámica.

Su estructura incluye una cúpula central, torres laterales, arcos apuntados y una fachada con una ornamentación muy marcada, lo que la convirtió en una de las estaciones ferroviarias más reconocidas del mundo.

¿Por qué la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad?

La UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad en 2004 por su valor arquitectónico y su excelente estado de conservación. El reconocimiento también responde a que se trata de uno de los ejemplos más completos de arquitectura ferroviaria histórica que aún continúa en funcionamiento.

A diferencia de otros edificios históricos, esta estación no fue convertida en museo ni cerrada al público, sino que sigue siendo una pieza clave del sistema de transporte urbano.

¿Cómo funciona hoy la estación más espectacular del mundo?

En la actualidad, la estación es uno de los puntos ferroviarios más activos del planeta. Cada día, millones de personas la atraviesan para tomar trenes de cercanías, que conectan distintos puntos del área metropolitana.

La arquitectura monumental convive con el movimiento constante de pasajeros, lo que convierte al edificio en un ejemplo poco común de patrimonio histórico integrado a la vida cotidiana.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Por qué es uno de los grandes íconos de Mumbai?

La Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus se transformó en uno de los principales referentes urbanos de la ciudad. Su presencia en fotografías, películas y reportajes refleja su importancia dentro del paisaje urbano.

Más allá de su diseño, su relevancia radica en que es un monumento vivo, utilizado a diario y plenamente incorporado a la dinámica de Mumbai, una característica que la distingue de otras estaciones históricas del mundo.