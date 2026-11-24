Una salida con amigos, una clase, un encuentro familiar o una actividad compartida pueden tener un valor que va mucho más allá del entretenimiento. Para una generación que vive más años y sostiene nuevos intereses durante más tiempo, mantener los vínculos forma parte de una vida activa. En ese escenario, también hay cuestiones cotidianas que pueden organizarse para que acompañen los planes sin ocupar el centro de la experiencia.

La investigación publicada en 2025 en BMC Geriatrics analizó a 10.068 personas de 65 años o más a partir de datos de una encuesta longitudinal china. Los investigadores estudiaron la relación entre incontinencia urinaria, participación social, calidad del sueño y bienestar subjetivo. Encontraron asociaciones significativas entre estas variables y observaron que la participación social y el descanso formaban parte de las vías relacionadas con el bienestar.

Según los resultados del modelo estadístico, estas dos vías, junto con la vía combinada entre participación social y calidad del sueño, explicaron en conjunto alrededor del 28,5% del efecto total estimado de la incontinencia urinaria sobre el bienestar subjetivo, un dato que surge del cálculo de los efectos indirectos informados por el estudio.

Mantener los vínculos también es parte de una vida activa

Los resultados no significan que una actividad social produzca por sí sola un determinado resultado sobre la salud. El estudio de 2025 utilizó datos recopilados en China en 2018 y empleó un análisis de mediación, por lo que sus resultados muestran asociaciones y no permiten establecer causalidad. Aun así, aportan una mirada actual sobre la importancia de considerar la participación social cuando se analiza el bienestar de las personas mayores.

Mujer haciendo ejercicio. Mujer haciendo ejercicio Newsan HIT

En la vida cotidiana, esa participación puede adoptar formas muy diferentes: un club, una actividad cultural, un curso, una reunión con amigos, una caminata, un proyecto compartido o simplemente mantener una rutina de encuentros. El estudio encontró que la participación social formaba parte de las vías asociadas con el bienestar subjetivo, junto con la calidad del sueño, dentro del modelo analizado.

Con una buena organización, disfrutar de cada plan es cada vez más sencillo. Llevar a mano los elementos personales adecuados, prever los momentos de cambio o conocer los espacios disponibles durante una salida son pequeños gestos que dan tranquilidad y confianza para sumarse a cualquier propuesta.

Tranquilidad para disfrutar cada plan con confianza

HIT, la nueva marca desarrollada por Newsan, cuenta con una línea de soluciones para la incontinencia dirigida a personas mayores de 65 años con una vida activa. Su propuesta incluye un portafolio de pants, pañales y apósitos en distintos formatos y talles, que incorporan tecnología StayDry para favorecer una absorción rápida y reducir la sensación de humedad. Además, la línea cuenta con indicador de humedad y control de olores, características pensadas para facilitar el uso cotidiano y brindar mayor discreción, acompañando a las personas en sus actividades diarias con confort y confianza.

Así, la protección se integra con naturalidad a una rutina en la que lo más importante son las personas y todo lo que eligen hacer. Una reunión, una clase, una salida cultural o un viaje pueden vivirse con entusiasmo y libertad: contar con los elementos adecuados aporta seguridad y permite disfrutar de la agenda completa.

El arte de mantenerse activo con los años abre espacio para seguir construyendo vínculos, aprender, moverse, viajar y descubrir nuevos intereses. Las soluciones cotidianas acompañan ese camino con practicidad, y lo mejor sigue siendo todo aquello que cada persona quiere hacer, compartir y disfrutar.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.