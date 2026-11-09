Llegar a los 65 años puede representar el comienzo de una etapa con nuevas oportunidades para disfrutar del tiempo libre, viajar, hacer actividad física, retomar hobbies o compartir más momentos con familiares y amigos. Lejos de marcar un límite, esta edad puede abrir la puerta a nuevas experiencias y a una vida cotidiana en la que la autonomía y la confianza siguen teniendo un papel central.

El envejecimiento de la población también modificó la manera de entender esta etapa. Cada vez existe una mayor atención sobre la importancia de conservar la capacidad funcional y sostener hábitos que permitan mantener una vida activa durante más años.

En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que las personas mayores realicen actividad física de manera regular. Entre las alternativas contempla actividades recreativas, caminar y realizar ejercicios, y destaca especialmente la importancia de incorporar actividades que fortalezcan los músculos y trabajen el equilibrio.

Los hábitos que ayudan a sostener la autonomía después de los 65

Mantenerse activo no significa hacer siempre lo mismo. Con el paso de los años pueden aparecer cambios físicos que hagan necesario adaptar algunas rutinas, pero existen diferentes maneras de continuar realizando las actividades habituales y disfrutar de nuevos proyectos.

Adultos mayores de excursión. (Foto: Newsan IA). Newsan-HIT

Uno de los aspectos que puede requerir atención es el control de la vejiga. El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos (NIA) explica que la incontinencia urinaria puede presentarse a cualquier edad, aunque es más frecuente entre las personas mayores, especialmente entre las mujeres.

Ante la aparición de escapes de orina, consultar con un profesional de la salud permite identificar sus posibles causas y conocer las alternativas disponibles. El Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos (NIDDK) recomienda realizar una consulta médica frente a los síntomas relacionados con el control de la vejiga, ya que existen diferentes opciones de tratamiento según cada caso.

Además del tratamiento indicado por un profesional, existen productos que pueden facilitar el manejo de los escapes en la vida cotidiana. El NIDDK menciona entre estas alternativas la ropa interior absorbente, las prendas descartables para incontinencia y los protectores, que también pueden resultar útiles para quienes presentan escapes ocasionales.

Soluciones para seguir disfrutando de una vida activa

Contar con alternativas que se adapten a las necesidades de cada persona puede aportar tranquilidad al momento de mantener las actividades cotidianas. El objetivo no es dejar de hacer aquello que genera bienestar, sino encontrar herramientas que permitan hacerlo con mayor comodidad y seguridad.

En este segmento se encuentra HIT, la primera marca propia de consumo masivo de Newsan, con una propuesta orientada a personas mayores de 65 años que mantienen una vida activa y buscan soluciones para acompañar sus rutinas.

La línea incluye pañales, pants o ropa interior descartable y apósitos. Según la información proporcionada por la marca, sus productos incorporan tecnología StayDry, desarrollada para favorecer una absorción rápida y reducir la sensación de humedad. También cuentan con indicador de humedad para señalar cuándo realizar el cambio y control de olores para aportar mayor discreción.

Después de los 65, la confianza también puede construirse a partir de la posibilidad de seguir haciendo aquello que forma parte de la vida cotidiana: salir, viajar, hacer ejercicio, reunirse con amigos o comenzar nuevas actividades. Los cambios propios de la edad no tienen por qué convertirse en un límite, sino que pueden implicar nuevas formas de adaptar las rutinas y continuar disfrutando de una etapa con autonomía.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.