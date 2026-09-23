No es Cartagena: el pueblo colombiano famoso por sus casas de colores y tradicionales zócalos que sorprende a sus visitantes

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Colombia cuenta con destinos que se destacan por su arquitectura, sus paisajes y sus tradiciones. Entre ellos se encuentra un pueblo de Antioquia que convirtió el color de sus fachadas y una particular expresión artística en parte de su identidad.

Aunque Cartagena es uno de los destinos colombianos reconocidos por el color de sus fachadas y su arquitectura colonial, no es el único lugar del país donde el color forma parte del paisaje urbano. En Antioquia, Guatapé construyó una identidad propia alrededor de sus viviendas coloridas y, especialmente, de sus tradicionales zócalos.

Guatapé, ubicado en el oriente antioqueño, es reconocido por sus casas de múltiples colores y sus tradicionales zócalos, elementos que forman parte de la imagen característica del municipio y de su atractivo turístico.

La propia Alcaldía de Guatapé señala que las fachadas de las viviendas son coloridas y están adornadas con zócalos tradicionales. Además, el municipio avanzó en su institucionalización como parte de una política destinada a preservar su identidad y patrimonio cultural y mantener su importancia como atractivo turístico.

¿Por qué Guatapé es conocido por sus casas de colores y zócalos?

Los zócalos son relieves ubicados en la parte inferior de las fachadas. Según Colombia Travel, comenzaron a pintarse de colores en Guatapé desde comienzos del siglo XX y sus diseños pueden representar desde episodios de la historia local hasta paisajes, girasoles y objetos relacionados con la vida cotidiana.

Esta tradición continúa teniendo un lugar central en el municipio. En 2023 se establecieron lineamientos para institucionalizar la utilización de zócalos en las fachadas y regular las características arquitectónicas de los inmuebles urbanos, una iniciativa vinculada con la conservación de la esencia y el legado histórico de Guatapé.

No es Cartagena: el pueblo colombiano famoso por sus casas de colores y tradicionales zócalos que sorprende a sus visitantes Foto Cortesía: Charly Boillot - Colombia Travel

De hecho, la Alcaldía sostiene que los zócalos se encuentran entre los elementos culturales más representativos del municipio . Algunos de los más antiguos datan de comienzos del siglo XX, mientras que otros diseños relatan distintos momentos de la historia indígena y de la colonización antioqueña.

¿Qué se puede conocer en Guatapé?

Más allá de sus fachadas, el municipio cuenta con distintos puntos de interés que permiten recorrer su historia y su entorno. Uno de ellos es la Calle del Recuerdo, donde los zócalos representan parte de la historia de la colonización antioqueña y evocan las calles que fueron inundadas con la construcción del embalse.

También se encuentra la Plazoleta del Zócalo, construida para conmemorar los 200 años de la fundación del municipio y caracterizada por sus escalones de colores y la presencia de esta técnica tradicional. A esto se suma el Malecón, un paseo de aproximadamente 900 metros junto al embalse desde donde parten distintas actividades acuáticas.