El pueblito bonaerense que cayó en el olvido y hoy resurge como un destino obligado del turismo alternativo

A 275 kilómetros de CABA se esconde un pueblo bonaerense fuera de lo común para quienes viven en la vorágine de la Ciudad. Se trata de Santo Domingo, un poblado de 50 personas donde prima la tranquilidad y el paisaje campestre.

Se fundó hacia 1908, mismo año en el que se inauguró el ramal Ferrocarril Sur que partía desde Guido hasta Juancho, Pinamar. En la actualidad, la estación ferroviaria está abandonada y con el último tren se fue la principal fuente de comunicación con el exterior.

En un hilo de Twitter, el viajero Guido Rodríguez (@gui10road) compartió su experiencia al toparse con este pueblo que privilegia lo pequeño por sobre lo grande. Al igual que con el resto de su contenido, el joven reveló fotos, entrevistas y datos curiosos de la localidad.

Santo Domingo pertenece al Partido de Maipú y queda a 275 km de CABA. Yendo por la Ruta 2, a la altura de Gral Guido, se dobla a la izquierda y son unos 20 km de ripio para llegar. Si llueve, no se puede entrar (ni salir). El Puente de Hierro camino a Madariaga es increíble %uD83E%uDD2F%uD83D%uDE0D pic.twitter.com/WWRuhejhWD — Guido Rodriguez (@gui10road) January 3, 2022

Santo Domingo: ¿dónde queda y cómo se llega?

Santo Domingo pertenece al Partido de Maipú. Se llega por la ruta 2 que va a Mar del Plata. Hay que tomar el camino de la izquierda en el Km 268, aproximadamente, y luego son 17 km de tierra hasta llegar al pueblo.

"La estación sigue estando. El tren viene desde Buenos Aires, hace combinación en Gral. Guido y va hasta Pinamar. Todos los días pasa. Pero acá no para -aclaró Rodríguez en Twitter-, pasa, pero no para... salvo que se hable con el maquinista".

No es detalle menor que en el poblado no cuentan con transporte público. "Quienes tengan que ir a Gral. Guido o Maipú esperan a algún vecino y viajan con él", agregó el influencer. Además, sólo se puede visitar el lugar si no llueve, porque en ese caso es imposible entrar y salir.

Santo Domingo: qué se puede visitar en el pueblo

En la década del 60, Santo Domingo llegó a tener 1800 habitantes cuando paraba el ferrocarril. En el poblado había un hotel, un restaurante y quintas frutales. Hoy, son 150 familias que viven de las estancias de los alrededores.

Sobre sus calles de tierra se ubica una escuela primaria, la iglesia, la plaza, un destacamento policial y dos almacenes. No hay farmacia ni estación de servicio.

%uD83D%uDCDA Hay jardín, escuela primaria y secundaria. No hay farmacia ni estación de servicio. pic.twitter.com/Gi8f2f1KPY January 3, 2022

Santo Domingo sólo cuenta con un médico que va de visita una vez por semana. Mientras tanto, hay una enfermera en una sala de primeros auxilios.

En este sentido, Rodríguez detalló: "Hay una ambulancia y cualquier cosa que pase lo llevan al 'accidentado' a Maipú, que son 40 km".

Cómo es vivir en Santo Domingo

Al ser consultado por el Guido Rodríguez sobre la inseguridad del lugar, un residente respondió: "Es un pueblo tranquilísimo". Además, como una costumbre significante, el hombre explicó que la siesta para ellos es "tradicional" y "sagrada".

Dato de color (?): hay una cierva llamada Princesa que se comporta como perro. Hermosa. La amamos. Me acompañó todo el segundo día %uD83E%uDD8C pic.twitter.com/mVmfpUeDOt — Guido Rodriguez (@gui10road) January 3, 2022

