En México, se pueden encontrar múltiples rincones que ofrecen las apreciadas aguas termales, muchos de los cuales son poco conocidos, lo que añade un elemento de tranquilidad en la experiencia. Por esta razón, un número significativo de personas opta por realizar un viaje en automóvil hacia destinos que se encuentran rodeados de naturaleza o donde las aguas termales constituyen la principal atracción. En la actualidad, muchas personas anhelan encontrar espacios que les permitan descansar, relajarse y distanciarse de la rutina cotidiana, así como del bullicio urbano y el estrés acumulado de semanas de trabajo intenso. Si lo que realmente requieres es encontrar un lugar que te ayude a aliviar el estrés acumulado desde finales del año pasado, es indispensable que visites esta maravillosa playa. En caso de que te interesen las tranquilas playas y desees huir de la agitación urbana sin tener que recorrer grandes distancias, la playa Agua Caliente, ubicada en el encantador pueblo de La Ventana en Baja California Sur, representa una alternativa excepcional. A lo largo del año, sus aguas se conservan cálidas a una temperatura óptima y su oleaje es suave. El paisaje se presta para disfrutar de un atardecer o un amanecer, donde se manifiesta una hermosa fusión de colores en el cielo, que abarca matices de naranja, fucsia y violeta. El entorno natural que rodea este sitio, caracterizado por montañas y aguas cristalinas, contribuye a que su estancia sea sumamente placentera, gracias a la pureza de la naturaleza que lo envuelve. Es importante tener en cuenta que el agua siempre estará caliente, por lo que se recomienda extremar las precauciones al ingresar. Las temperaturas pueden ser realmente elevadas, lo que podría causar lesiones en la piel o incluso quemaduras en las manos o pies, que son las primeras partes del cuerpo en entrar en contacto con el agua. Al llegar, una de las primeras impresiones que tendrá, además de las impresionantes vistas, será la presencia de pequeñas pozas, que no son de origen natural, sino que han sido creadas por los propios habitantes del pueblo o por turistas que han visitado el lugar. A pesar de la distancia que separa el sitio de la Ciudad de México, su cercanía al encantador pueblo de La Ventana, situado al sur de La Paz, permite un acceso ágil y conveniente. Para arribar a la playa Agua Caliente, es necesario dirigirse hacia el norte por el Corredor Isla Cerralvo en dirección a Nopal. Posteriormente, será necesario girar a la izquierda para continuar por Corredor Isla Cerralvo. Más adelante, deberás girar a la derecha en dirección a C. Delfino Castro Calderón. Continuarás por Corredor Mar de Cortez y, finalmente, girarás a la derecha, donde alcanzarás tu destino final.